Riverdale 2, su Netflix in streaming da oggi!

Luglio è finalmente arrivato e, ovviamente, il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Riverdale, con la seconda stagione della seguitissima serie teen con Luke Perry e KJ Apa.

Nella prima stagione, la storia prendeva il via all'inizio di un nuovo anno scolastico, dopo la morte dello studente Jason Blossom. Archie Andrews, durante l'estate, si è reso conto che vuole intraprendere una carriera nella musica, nonostante la sua relazione clandestina con l'insegnante Miss Grundy si sia conclusa da poco tempo. Archie non potrà contare nemmeno sul sostegno di Josie McCoy, completamente concentrata sulla sua band, le Pussycats. Il ragazzo ha persino litigato con il suo amico e compagno di classe Jughead Jones.

Betty Cooper, segretamente innamorata di Archie, non è inoltre pronta a rivelare i suoi sentimenti e deve assistere all'immediato feeling che si stabilisce tra il giovane e la nuova arrivata in città, Veronica Lodge. Cheryl Blossom, infine, sembra voler nascondere dei segreti legati alla morte del fratello gemello Jason.

Riverdale: il poster della seconda stagione

La seconda stagione riprende dal teso finale della prima parte, regalando ai fan 22 nuovi episodi pieni di intrighi e segreti. Riverdale è già arrivato alla terza stagione ed è in produzione la quarta: per i critici la serie è un piccolo gioiellino, visto che sia la prima, sia la seconda stagione, sono state accreditate da Rotten Tomatoes con un ricco 88% di recensioni positive. La quarta stagione è stata annunciata dall'emittente CW ma non è stata ancora rivelata la messa in onda, anche se con tutta probabilità bisognerà aspettare il prossimo ottobre.

Riverdale 2 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.