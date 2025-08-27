Ritorno a Silent Hill: il trailer del film ci riporta nella città infestata del popolare videogame

Cineverse e Bloody Disgusting hanno svelato il primo trailer di Ritorno a Silent Hill, il terzo adattamento cinematografico live-action della celebre serie di videogiochi horror della Konami, nonché il primo in oltre un decennio.

Nel filmato, Jeremy Irvine interpreta James Sunderland mentre si avventura nella città infestata di Silent Hill e corre attraverso corridoi bui, un edificio in fiamme e lontano dal killer Pyramid Head. Hannah Emily Anderson fa parte del cast nel ruolo di Mary Crane.

Ritorno a Silent Hill vede il ritorno del regista Christopher Gans alla saga, dopo aver diretto il primo capitolo uscito nel 2006. Il suo sequel, Silent Hill: Revelation 3D, è stato diretto da M. J. Bassett ed è uscito nel 2012.

Il nuovo capitolo sarà molto fedele al videogame

Gans ha co-sceneggiato Ritorno a Silent Hill con Sandra Vo-Anh e William Josef Schneider. Cineverse ha rivelato che il nuovo capitolo è concepito come "un fedele adattamento del videogioco Silent Hill 2", pubblicato da Konami nel 2001. Dopo essere diventato un classico del genere, nel 2024 è stato realizzato un remake.

La serie Silent Hill è stata lanciata per la prima volta su PlayStation nel 1999, dando vita a tre sequel nei cinque anni successivi. Sebbene siano seguiti altri titoli e spin-off, la serie iniziale è considerata dai giocatori come una delle più iconiche e suggestive tra i titoli survival horror.

Ritorno a Silent Hill è prodotto da Victor Hadida della Davis Films, Molly Hassell della Hassell Free Production e David Wulf. Il film uscirà nelle sale il 23 gennaio 2026.

Silent Hill 2, banner promozionale

Cosa racconta la storia di Ritorno a Silent Hill

Secondo quanto annunciato, il film segue James, un uomo distrutto dopo la fine della relazione con l'amore della sua vita, Mary. Quando una misteriosa lettera di lei lo richiama a Silent Hill, trova una città un tempo riconoscibile trasformata da un male sconosciuto.

Mentre James cerca disperatamente Mary, incontra creature terrificanti e inizia a svelare il mistero di ciò che è accaduto alla città. Ma man mano che scende nelle tenebre, i segreti che scopre conducono a una verità orribile e James si trova a lottare per resistere abbastanza a lungo da salvare il suo unico vero amore.