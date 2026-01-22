Return to Silent Hill, recensione: un horror troppo videoludico e con poco mordente

Si dice che si ritorna dove si è stati bene ma questo sicuramente non vale per i personaggi della saga videoludica di Silent Hill, data la cittadina maledetta ed infestata al centro della storia.

Una scena del film

I fan invece, dopo aver apprezzato il remake del secondo capitolo su console, avevano accolto positivamente l'annuncio del ritorno dopo vent'anni di quello stesso franchise con Return to Silent Hill. L'adattamento di Silent Hill 2 è targato Christophe Gans, di nuovo dietro la macchina da presa dopo il film del 2006. Tuttavia, ciò che ne viene fuori è una pellicola pigra ed inconsistente.

Return to Silent Hill: un horror poco spaventoso

James si dà all'alcol per dimenticare

Quando una lettera lo richiama nella cittadina, alla ricerca del suo amore perduto Mary (Hannah Emily Anderson:), James (Jeremy Irvine) trova un altro mondo. Una città totalmente trasformata, abitata da mostri che lo portano a dubitare della sua stessa sanità mentale. Il problema di partenza di questo secondo capitolo è che non sembra andare di pari passo con l'evoluzione tecnologica che si è vista ad esempio nel corrispettivo remake videoludico. L'impressione, nonostante le riprese siano avvenute tra Belgrado, Monaco di Baviera, Penzing, Norimberga e nei pressi del Lago dell'Alta Algovia, è di trovarsi di fronte a qualcosa di profondamente artificiale.

Un film finto, che utilizza una CGI non all'altezza del compito forse per questioni di budget. Troppe volte ci è capitato di pensarlo durante la visione, in particolare durante alcuni movimenti di macchina e in una sequenza in soggettiva, che vorrebbe ancora di più restituire l'effetto di giocare al videogame in prima persona. Il risultato è invece qualcosa di straniante e fastidioso; addirittura quasi noioso, piuttosto che un horror che faccia saltare sulla sedia, anche senza jumpscare, e mantenga alta la tensione.

Un thriller psicologico mancato

Return to Silent Hill: Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson in una scena

Tutta la storia di James e Mary è un viaggio dentro la mente del protagonista, che fin da subito dimostra uno stato alterato, confondendo piani temporali, spaziali e di causa-effetto tra un avvenimento e l'altro. Il regista prova a ricostruire la loro storia d'amore che all'inizio sembrava idilliaca; poi qualcosa si è rotto, svelando i torbidi segreti della cittadina, indissolubilmente legati a quelli di Mary e della sua famiglia, storica fondatrice di quella comunità sempre più simile ad una setta.

I mostri attaccano la città

Purtroppo nemmeno la strada del thriller psicologico viene battuta con convinzione, e fino in fondo dal regista. Non c'è un colpo di scena finale che faccia rivalutare quanto visto fino a quel momento, come in Shutter Island o Il sesto senso ma nemmeno un disseminare indizi come in un giallo lungo il procedere della storia, per far comporre allo spettatore il puzzle un pezzo alla volta. Viene rivelato tutto troppo e tutto subito, senza poter creare un vero mistero da risolvere. Tra tanti adattamenti da videogame che puntano tutto sull'action, sarebbe stata una virata interessante e potenzialmente avvincente concentrarsi sull'aspetto mentale, ma purtroppo è rimasta solamente un'idea.

Una messa in scena artefatta e senza nebbia, ma ci sono gli easter egg?

Return to Silent Hill: Eve Macklin in una foto

Dallo sviluppo e dalla composizione estetica viene da pensare che questo Return to Silent Hill sia un omaggio rivolto ai fan, quindi con un target preciso e, in parte, di nicchia. Anche questo obiettivo sembra cadere a vuoto, dato che il tratto distintivo del franchise - la nebbia - è praticamente assente in questo sequel, lasciando spazio a cenere che cade dal cielo e non nasconde quasi nulla, diminuendo quindi l'effetto orrorifico a sorpresa dei mostri e delle presenze.

A proposito di messa in scena, è molto suggestiva la ricostruzione delle ambientazioni del videogioco ma anche in questo caso rivelando tutto in modo pedissequo di scena in scena, viene difficile credere che il regista puntasse alla caccia all'ester egg per gli appassionati, dato che è tutto così smaccatamente en plein air.