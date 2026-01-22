Return to Silent Hill è l'ennesimo film mediocre del franchise? Rotten Tomatoes non perdona

Sono passati oltre 14 anni dall'ultimo film del franchise, ma anche Return to Silent Hill sembra non aver convinto per niente la critica e pare destinato a diventare l'ennesimo film mediocre della saga.

Il punteggio su Rotten Tomatoes non lascia ben sperare: su un totale di 17 recensioni nel momento in cui scriviamo, la pellicola ha raggiunto una valutazione complessiva misera, appena il 6%. Qualcosa ci dice che questo film non avrà un grande successo al botteghino questo fine settimana, nonostante i videogame abbiano un pubblico di fan affezionati.

Come Resident Evil, anche Silent Hill si è rivelato un osso duro da portare sullo schermo, e probabilmente possiamo aspettarci che questa saga horror venga rimessa nel cassetto dopo l'uscita di questo terzo capitolo. Considerando ciò che emerge dalle recensioni, forse è meglio così.

Return to Silent Hill: Jeremy Irvine in una scena

I pareri negativi della critica

Ad esempio, la recensione del Guardian non ha usato mezzi termini, sottolineando che "James sembra davvero l'avatar del suo regista: convinto che ci sia qualcosa di sostanziale qui, ignora tutti i segnali che indicano il contrario".

Mentre Total Film ha elogiato "il design originale delle creature, degno della leggendaria serie di Konami", il sito tuttavia ha aggiunto: "Una trama confusa, effetti visivi mediocri e una recitazione esagerata potrebbero rendere il nuovo adattamento di Silent Hill del regista Christophe Gans altrettanto controverso quanto il suo primo tentativo di 20 anni fa".

Anche Slant non è stato gentile con Gans, accusandolo di "aver preso in esame una delle più grandi storie horror mai raccontate e aver preso le peggiori decisioni possibili su come adattarla al cinema".

Return to Silent Hill: i mostri orribili che invadono la città

Cosa racconta Return to Silent Hill?

Il film segue James Sunderland (interpretato da Jeremy Irvine), devastato dopo la separazione dall'amata Mary (Hannah Emily Anderson) che riceve una misteriosa lettera che lo riporta in quella città dove spera di ritrovarla. Dovrà tuttavia fare i conti con una forza malvagia e sconosciuta che ora controlla strade e cittadini, affrontando mostri che lo porteranno a dubitare della sua stessa sanità mentale.

A proposito di incubi: il ritorno più atteso è certamente quello di Pyramid Head, quel mostro immaginario che non è che la soglia di un incubo più vasto. Attorno a lui emergono figure contorte, silhouette che si dissolvono nella nebbia e presenze nate dalle crepe della coscienza di James Sunderland.