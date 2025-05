Ritorno a Silent Hill, la promessa ai fan: "Sarà un adattamento fedele dell'amatissimo Silent Hill 2"

Cineverse ha annunciato di aver acquisito i diritti cinematografici per il nuovo capitolo della saga basata sulla serie videoludica

Il nuovo adattamento di Silent Hill sta per arrivare sul grande schermo con una grande operazione di distribuzione nelle sale.

Cineverse ha annunciato infatti l'acquisizione dei diritti statunitensi per Return to Silent Hill, il nuovo capitolo del franchise cinematografico basato sulla serie di videogiochi horror di Konami. La data d'uscita ufficiale non è stata ancora comunicata, ma arriveranno presto aggiornamenti.

Return to Silent Hill è diretto da Christophe Gans, che ha curato anche il primo film di Silent Hill nel 2006, ed è interpretato da Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson e promette ai fan di essere "un adattamento fedele del videogioco Silent Hill 2", ha dichiarato la società in un comunicato.

Il plot di Return to Silent Hill fa sperare i fan del videogame

Silent Hill 2, banner promozionale

Secondo il comunicato stampa, il film segue "James, un uomo distrutto dopo la fine della relazione con l'amore della sua vita, Mary. Quando una misteriosa lettera di lei lo richiama a Silent Hill, trova una città un tempo riconoscibile trasformata da un male sconosciuto.

Silent Hill 2, un'immagine dal videogame

Mentre James cerca disperatamente Mary, incontra creature terrificanti e inizia a svelare il mistero di ciò che è accaduto alla città. Ma man mano che scende nelle tenebre, i segreti che scopre conducono a una verità orribile e James si trova a lottare per resistere abbastanza a lungo da salvare il suo unico vero amore".

"Mentre continuiamo a costruire il nostro programma di uscite nelle sale, non potremmo essere più entusiasti di aggiungere la prossima uscita di un franchise multipiattaforma da un miliardo di dollari, con un incasso globale di 156 milioni di dollari fino ad oggi con i primi due film", ha dichiarato Yolanda Macias, chief content officer di Cineverse.