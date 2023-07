Ritorno al futuro stasera su Italia 1: cast, curiosità e trama del film con Michael J. Fox

Stasera 15 luglio in prima serata Italia 1 manda in onda Ritorno al futuro: cast, trama e curiosità sul primo film della trilogia

Stasera 15 luglio 2023 in prima serata, alle 21:20, su Italia 1 va in onda Ritorno al futuro con Michael J. Fox. Il film, che ha dato il via alla famosa trilogia, è diretto da Robert Zemeckis, il regista ha scritto la sceneggiatura insieme a Bob Gale. La colonna sonora è stata composta da Alan Silvestri. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Ritorno al futuro: Michael J. Fox in una scena del film

Ritorno al futuro: Trama

Marty McFly è stato catapultato per errore nel 1955, grazie alla macchina del tempo ideata dal suo amico scienziato Doc. Non avendo più "carburante" per poter tornare nel futuro si rivolge alla versione più giovane di Doc, che nonostante l'incredulità iniziale si farà in quattro per aiutarlo. Ma nel 1955 non è solo Doc ad essere più giovane, Marty infatti si imbatte casualmente nei suoi genitori, all'epoca teenager, ma l'incontro aggiungerà altri problemi.

Ritorno al futuro: Michael J. Fox e Christopher Lloyd in una scena del film

Ritorno al futuro. Curiosità

Ritorno al futuro è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 18 Ottobre 1985; la data di uscita originale è il 3 Luglio 1985 negli USA.

Il film è stato in produzione dal Settembre 1980 al Ottobre 1984. Le riprese si sono svolte dal 26 Novembre 1984 al 23 Dicembre 1984 negli Stati Uniti.

Ritorno al futuro e il finale alternativo che non sarebbe piaciuto a nessuno

In una scena di 21 Jump Street, mentre il personaggio di Jenko crea una soluzione chimica, menziona il 'flusso canalizzatore', dispositivo chiave dell'automobile DeLorean in Ritorno al futuro, che rende possibile i viaggi nel tempo.

Lo strepitoso successo di Ritorno al Futuro è stato replicato con i due sequel del film, realizzati nell'89 e nel '90. Da allora molti fan della trilogia hanno chiesto un quarto episodio, anche tramite petizioni, ma il progetto non è mai stato concretizzato, soprattutto a causa della malattia dell'attore protagonista, Michael J. Fox, che si è praticamente ritirato dalle scene nel 2000 (escludendo ruoli da guest-star e cammei in film e serie televisive)

Nel '91 è stata realizzata una serie televisiva d'animazione che è uno spin-off della trilogia diretta da Zemeckis.

L'anziana coppia di coniugi che appare in Duel di Steven Spielberg appare anche in Incontri ravvicinati del terzo tipo, sempre di Spielberg ed in Ritorno al futuro di Robert Zemeckis di cui Spielberg era produttore esecutivo.

Ritorno al Futuro: ecco la nuova reunion del cast con Michael J. Fox

La piazzetta che è davanti al negozio di antiquariato di Melinda ed Andrea - le protagoniste della serie tv Ghost Whisperer - si trova agli studios della Universal, ed è stata già utilizzata per il film Ritorno al futuro.

Ritorno al futuro: i protagonisti Michael J. Fox e Christopher Lloyd in una scena del film

Ritorno al futuro: Trailer e Recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

La nostra recensione di Ritorno al futuro

Ritorno al futuro: Michael J. Fox con Christopher Lloyd

Ritorno al futuro: Interpreti e personaggi