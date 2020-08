Ritorno al Futuro: il ritorno di Doc Brown e lo strambo annuncio sul futuro degli Avengers

Christopher Lloyd ha interpretato per la prima volta l'eccentrico scienziato pazzo Doc Brown nel film cult Ritorno al futuro, datato 1985, e ora è tornato nei suoi panni registrando un video direttamente dal futuro in cui annuncia che stava per partecipare alla première di Avengers 26 nel lontano 2077.

In questo video girato per Summer Game Fest in occasione del lancio del nuovo gioco Surgeon Simulator 2, Doc Brown parla con i fan del futuro introducendo il gioco e facendo un annuncio strambo, ovvero che doveva partecipare alla première di Avengers 26: The Return of the Son of Thanos.

Tutti i fan Marvel vorrebbero essere nei panni di Doc Brown nel 2077, con la possibilità di viaggiare nel tempo con la DeLorean e vedere i film più attesi, visto che ad oggi si attende ancora un possibile Avengers 5 e gli altri progetti spin-off dell'MCU, come Black Widow.

Ma Avengers 5 era vistosamente assente quando Kevin Feige ha annunciato la Fase 4 al Comic-Con di San Diego lo scorso anno, scelta dovuta al fatto che questa nuova fase riguarda nuovi inizi secondo lo studio. Purtroppo, per ora Marvel non ha ancora dato il via alla Fase 4, causa emergenza sanitaria, ma l'augurio dei fan è riuscire a vedere in tranquillità Black Widow, in uscita a novembre.