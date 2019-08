Ritorno al futuro 4, la petizione: i fan vogliono il sequel!

Ritorno al Futuro 4 non è tra i tanti progetti cinematografici in fase di realizzazione, ma i fan della saga cult hanno deciso di lanciare online una petizione nel tentativo di convincere i produttori a girare un capitolo inedito della storia.

Il regista Robert Zemeckis aveva dichiarato che non pensa sia necessario girare un sequel dei film cult con protagonista Michael J. Fox, ma Christopher Lloyd aveva ammesso di essere disposto a tornare sul set se la sceneggiatura della possibile continuazione di Ritorno al futuro fosse interessante.

Mason Carr, grandissimo fan della saga, ha quindi lanciato su Change.org la petizione cinque giorni fa e l'iniziativa non ha ottenuto un grande riscontro fermandosi, per ora, a 552 firme.

Online si dichiara: "Sono passati quasi 30 anni da quando l'ultimo film di Ritorno al Futuro è arrivato nelle sale e quasi 35 dalla distribuzione del primo capitolo della storia. Come Ghostbusters sta per avere un nuovo sequel tra un anno legato ai film originali, non si potrebbe fare lo stesso con Ritorno al Futuro?".

Lloyd, durante un panel che si è svolto all'avento Niagara Falls Comic-Con, ha recentemente dichiarato parlando di un possibile quarto capitolo del film Ritorno al futuro: "È una cosa difficile e complicata. Perché non vorresti fare un altro film per paura di deludere il pubblico. Quindi non lo so. Sarei felice, per me stesso. Ma vedremo"

Ritorno al Futuro 4: ecco il sequel che (non) vorremmo