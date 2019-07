Ritorno al Futuro 4: Christopher Lloyd tornerebbe nel film e ha una sua idea

Tutti ricordiamo Christopher Lloyd nel ruolo dell'eccentrico Doc Brown nella saga di Ritorno al Futuro. L'attore è tornato a parlare dell'ipotetico quarto capitolo, che però sappiamo non si farà mai, proprio come hanno confermato negli anni scorsi Lloyd e il suo compagno di avventura Michael J. Fox.

Al Niagara Falls Comic-Con di quest'anno, Christopher Lloyd ha, però, suggerito un'idea per un possibile sequel: "Penso che in qualche modo sia necessario trasmettere un messaggio su un argomento importante per tutti, universalmente, come il cambiamento climatico. Un modo per incorporare un bisogno contemporaneo nel film e mantenere le sensazioni dei tre capitoli precedenti" Ovviamente, Lloyd sa bene che la realizzazione di un progetto del genere può rivelarsi complicata: "È una cosa difficile e complicata. Perché non vorresti fare un altro film per paura di deludere il pubblico. Quindi non lo so. Sarei felice, per me stesso. Ma vedremo"

Ritorno al futuro: Christopher Lloyd e Michael J. Fox in una scena del film

Oltre a parlare di alcuni dei suoi altri progetti, come Star Trek III, Clue e Taxi ,Christopher Lloyd ha risposto a un fan, curioso di conoscere la sua esperienza di lavoro con il suo collega Michael J. Fox in Ritorno al Futuro. Lloyd ha definito il partner una persona con cui si lavora facilmente: "Era quello che era, e io ero quello che sono, e non c'era mai nulla di imbarazzante. Sapevamo solo come far vivere i nostri personaggi l'uno con l'altro, ed è stato molto piacevole", ha detto. "Ha un grande senso dell'umorismo e dell'intelligenza ... È così presente."

Inoltre, l'attore ha aggiunto che un altro viaggio a Hill Valley potrebbe succedere solo se i co-creatori Robert Zemeckis e Bob Gale "fossero entusiasti di fare un altro episodio". Chissà se prima o poi riusciremo a rivedere Doc e Marty McFly insieme sul grande schermo, per il momento l'idea sembra molto improbabile.