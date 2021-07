Ritorno al crimine: stasera su Sky Cinema in prima visione il film con Alessandro Gassmann e Marco Giallini

Stasera su Sky Cinema alle 21:15, e in streaming su NOW, va in onda Ritorno al crimine, il sequel di Non ci resta che il crimine, con Alessandro Gassmann, Loretta Goggi e Marco Giallini.

Stasera su Sky Cinema alle 21:15 arriva il nuovo film Sky Original Ritorno al crimine, atteso sequel di Non ci resta che il crimine. Il film, nuovamente diretto da Massimiliano Bruno, che ne è anche sceneggiatore con Alessandro Aronadio, Andrea Bassi e Renato Sannio, è prodotto da Fulvio e Federica Lucisano ed è una produzione Italian International Film - Gruppo Lucisano con Rai Cinema.

Ritorno al Crimine: una scena del film con Alessandro Gassmann e Marco Giallini

Ritorno al crimine è una storia rocambolesca e fantasiosa che spazia dal genere della commedia a quello dell'action movie e gioca sul cliché dei viaggi nel tempo.

Se in "Non ci resta che il crimine" i protagonisti si erano messi nei guai con la banda della Magliana, qui gli antagonisti sono dei camorristi di periferia e il campo dello scontro si allarga da Roma a Napoli.

Nel film, il cui titolo è un omaggio alla saga di Ritorno al Futuro, il racconto si alterna tra una Napoli vintage nel 1982, bellissima ma pericolosa, e una Napoli contemporanea, frivola ma non meno pericolosa.

Ritorno al Crimine: Loretta Goggi in una scena del film

Per inseguire una donna che scappa possono esserci varie ragioni, o è la donna della vita oppure è una che ha trafugato un sacco di soldi. E così Sebastiano (Alessandro Gassmann), Moreno (Marco Giallini), Giuseppe (Gianmarco Tognazzi) e Gianfranco (Massimiliano Bruno) si ritrovano a Montecarlo sulle tracce della dirompente ragazza che aveva rapito il cuore di uno e i soldi di tutti.

Ma nel frattempo la vita va avanti e prende strade inaspettate, e i quattro amici di sempre dovranno fare i conti con un marito, Ranieri (Carlo Buccirosso), spregiudicato mercante d'arte, una figlia contesa, Lorella (Giulia Bevilacqua), e un boss, Renatino (Edoardo Leo), più implacabile che mai e con un passato che torna con le pistole in pugno e intenzioni tutt'altro che pacifiche.

Nel cast anche Gianfranco Gallo, che interpreta un fantomatico camorrista detto O' Rattuso, e Loretta Goggi. Ritorno al crimine va in onda in prima assoluta stasera su Sky Cinema e NOW ed è disponibile on demand.