Risorto: stasera su Rai1 il film con Joseph Fiennes e Tom Felton

Risorto è il film, stasera su Rai1 alle 21:25, con cui il primo canale del servizio pubblico ha deciso di intrattenere i suoi spettatori in questa Pasqua 2021.

Diretto da Kevin Reynolds, vede tra i protagonisti Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth e Maria Botto.

Risorto: Tom Felton e Joseph Fiennes in una scena del film

Ponzio Pilato (Peter Firth) ordina al tribuno militare Clavio (Joseph Fiennes) di accertarsi della morte di un nazareno, Yeshua (Cliff Curtis), appena crocifisso e che i proseliti acclamano come un re.

In seguito alle pressioni di Caifa (Stephen Greif), il corpo viene sorvegliato per le voci di una sua possibile resurrezione, ma il cadavere sparisce e Clavio avvia un'indagine che mette progressivamente in dubbio il suo crescente scetticismo...

Non dispiace del tutto a una parte della critica internazionale, questo Risorto - Risen - che si ispira alla storia della risurrezione di Gesù narrata nel Nuovo Testamento e si pone come una sorta di sequel non ufficiale de La passione di Cristo di Mel Gibson -: non è il solito film biblico investito di "solennità celeste", ma viene sviluppato dal regista Kevin Reynolds a tratti come un thriller.

Il giudizio del botteghino però non è altrettanto pietoso: su circa 20 milioni di dollari spesi il film ne incassa in tutto il mondo poco più di 46, appena sufficienti per rientrare dell'investimento.