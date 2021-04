Risorto: il parere della Chiesa sul film

Risorto è un film del 2016, diretto da Kevin Reynolds con protagonisti Joseph Fiennes e Tom Felton, ispirato alla storia della risurrezione di Gesù narrata nel Nuovo Testamento. La Chiesa ha pubblicato una valutazione pastorale del film sul sito della Commissione nazionale valutazione film della Conferenza episcopale italiana.

Risorto: un primo piano di Tom Felton

"Tutto si può dire tranne che si racconti una storia nuova e inedita. E tuttavia tornare a riproporre quei momenti della crocifissione e della resurrezione di Gesù vuol dire confrontarsi con l'avvenimento che ha cambiato la storia del mondo, e non per dire cose sconosciute ma per rivederle con occhi cambiati." Dichiara in apertura l'autore della valutazione pastorale.

"Qui soprattutto, dal momento che gli avvenimenti non mutano ma sono sempre più lontani, decisivo diventa l'approccio scelto, il modo di trattare i fatti e di svilupparli tra suggestioni e approfondimenti." Continua il critico ecclesiastico. "La materia narrativa c'è, innegabilmente, e, affidata ad una produzione americana, segue il percorso di un 'caso' che si snoda tra ragione e irrazionalità, come un 'thriller' da risolvere."

"Nella parte finale, quando Gesù vive a contatto con gli uomini e da inizio alle sue azioni a servizio degli altri, il film ritrova quella solennità e quel segno del mistero che lo rendono più drammatico e palpitante. Le scene d'azione sono efficaci, e non superano mai la soglia del facile ammaestramento. E' evidente che il recupero di una dimensione semplice, mai enigmatica o ambigua è ciò che chiede la traduzione in immagini della storia della resurrezione, oggi. Dal punto di vista pastorale, il film è da valutare come consigliabile, problematico e adatto per dibattiti." Conclude l'autore della recensione.

Risorto: Joseph Fiennes in una scena del film

Su Rotten Tomatoes il film ha un indice di approvazione del 53% sulla base di 129 recensioni, con una valutazione media di 5,59 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Risorto - Risen beneficia di un tono più leggero rispetto a molte produzioni basate sulla fede, è una versione unica della più grande storia mai raccontata e una svolta formidabile dalla star Joseph Fiennes."