Rimini Rimini e Rimini Rimini - Un anno dopo, su Netflix in streaming da oggi

Rimini Rimini e Rimini Rimini - Un anno dopo arrivano su Netflix in streaming a partire da oggi: disponibili i due film del regista Sergio Corbucci ambientati sulla riviera romagnola nell'Italia degli anni '80.

Serena Grandi in Rimini Rimini

Rimini Rimini diretta da Sergio Corbucci nel 1987 e diventato negli anni un piccolo cult. Seduzioni e imbrogli tra la fauna vacanziera a Rimini nei favolosi anni '80: c'è il pretore Morelli (Paolo Villaggio) severo fustigatore del malcostume che s'innamora follemente della spogliarellista Lola (Serena Grandi); Liliana (Eleonora Brigliadori) invece viene spinta tra le braccia forti e virili di un culturista da una sua amica, ma finirà sedotta dal figlio dodicenne della donna. C'è Noce (Laura Antonelli) che ha perso il sorriso per la scomparsa del marito, ma questi riappare miracolosamente proprio quando la bella moglie sembra non essere più tanto inconsolabile... E poi c'è Gianni (Jerry Calà) che, per strappare un contratto di lavoro vantaggioso, ingaggia una prostituta spacciandola per sua moglie.

Il film fu un grande successo al botteghino tanto che i produttori decisero di raddoppiare con Rimini Rimini - Un anno dopo che usci nelle sale nel 1988, la stessa aria vacanziera e spensierata che però non ebbe lo stesso successo di pubblico della prima pellicola. Il film è diviso in cinque capitoli. Nel primo - Il nipote del vescovo - Paolo Polverosi, nipote del prelato entra in una radio per fare una trasmissione a sfondo religioso ma è attratto da una bella ragazza che gli chiede di fare la doccia con lei. Nel secondo - La legge del taglione - Il responsabile culturale di Radio Bari è a Rimini in Vacanza dove incontra il suo vecchio compagno di scuola, "Pisciasotto". I due vanno alla ricerca di un'avventura estiva, ma le mogli gli rendono pan per focaccia. Nel terzo - La scelta - Luciano Ambrosi subisce lo scherzo dell'amico medico che gli fa credere che i suoi problemi sessuali sono dovuti alla dieta, ma la vendetta è dietro l'angolo. La protagonista del quarto capitolo - Senza titolo - è Inge una governante tedesca che impedisce alla ragazza che ha in affidamento di fare tardi la sera. Giulia si vendica facendo credere che la sua governate è in cerca di avventure, che puntualmente arriveranno. L'ultimo capitolo - Vu cumprà - vede lo strozzino Teseo Formigoni gestire i vu cumprà africani, la moglie di Teseo usa uno dei due per ottenere del danaro dal marito, ma i vu cumprà sono veramente tutti africani?

I due film di Sergio Corbucci nonostante siano stati strapazzati dalla critica hanno ottenuto un buon successo di pubblico, recentemente Serena Grandi ha raccontato l'esperienza vissuta con Paolo Villaggio durante le riprese di Rimini Rimini.

Rimini Rimini e Rimini Rimini - Un anno sono solo due le ultime due delle tante novità in catalogo a luglio 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove serie tv, saghe memorabili e grandi cult.