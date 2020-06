Rimini Rimini, Serena Grandi ricorda: "Con Paolo Villaggio risate e piadine rubate"

Serena Grandi e Paolo Villaggio durante le riprese di Rimini Rimini abbandonavano il set per andare in giro a mangiare piadine, l'attrice ha confessato che qualche volta le hanno anche rubate dai chioschi. L'esperienza sul set del film diretto da Sergio Corbucci è stata una delle più divertenti della vita artistica della protagonista.

Serena Grandi, che in questo periodo sta affrontando seri problemi di salute a causa di un tumore non diagnosticato tempestivamente, è stata una dei sex symbol degli anni '80, le sue forme misero in imbarazzo anche Paolo Villaggio con cui girò nel 1987 il film Rimini Rimini diretto da Sergio Corbucci.

Serena Grandi in Rimini Rimini

Sul set tra Paolo e Serena nacque una bella amicizia, a raccontarlo fu la stessa attrice a Il resto del carlino il giorno dopo la scomparsa del grande comico. "Tra noi è nata una bella amicizia, proseguita poi per tutti questi anni - raccontò Serena - Paolo Villaggio è stato uno dei pochi attori che ho continuato a frequentare". Serena Grandi ricordò le abbuffate a base di piadina: "Paolo ogni tanto si voleva fermare in un chiosco di piadine, a comprarne una. Ne andava letteralmente matto - e a Dagospia confessò - Durante Rimini Rimini fuggivamo dal set per mangiare la piadina ripiena. Qualcuna l'abbiamo rubata".

Serena Grandi in Rimini Rimini girò una scena memorabile in cui scende a seno nudo dall'amaca con Paolo Villagio a fare il verso del gatto con la lingua da fuori. Le riprese di questa scena furono disturbate da parecchi curiosi che non vedeveano l'ora di vedere la sexy star del film, lanciata da Miranda di Tinto Brass.

Paolo Villaggio e Serena Grandi si ritrovarono qualche mese dopo insieme sul set del film Roba da ricchi, sempre diretti da Sergio Corbucci, "sì, ma l'esperienza più divertente è stata per Rimini, Rimini. Vivevamo al Grand Hotel, e giravamo come pazzi per la Riviera, per realizzare le riprese e divertirci insieme", ricordava Serena al quotidiano Bolognese.