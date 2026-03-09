Rihanna, spari contro la villa a Beverly Hills: arrestata una donna dopo l’attacco al cancello

Momenti di tensione a Beverly Hills: diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati contro la casa di Rihanna mentre la cantante era all'interno. La polizia ha arrestato una sospetta dopo aver individuato il veicolo da cui sarebbero partiti gli spari.

Spari contro la casa di Rihanna: cosa è successo a Beverly Hills

Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, Los Angeles Times e altre fonti locali, l'incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica nel quartiere residenziale di Beverly Crest, una delle aree più esclusive di Beverly Hills. La polizia di Los Angeles ha confermato che gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto segnalazioni di spari diretti verso una proprietà situata nel blocco 9500 di Heather Road, indirizzo dove si trova la villa acquistata da Rihanna.

L'allarme è scattato intorno alle 13:20, quando diverse chiamate ai servizi di emergenza hanno segnalato colpi di arma da fuoco provenienti dalla strada. Secondo le comunicazioni radio della polizia, sarebbero stati esplosi circa dieci colpi verso il cancello della residenza. Le prime ricostruzioni indicano che gli spari sarebbero partiti da un veicolo parcheggiato dall'altra parte della strada rispetto all'ingresso della proprietà.

Le autorità hanno riferito che i colpi sarebbero stati sparati da una persona all'interno dell'auto. Alcune fonti citate da NBC4 Los Angeles sostengono che l'arma utilizzata potrebbe essere stata un fucile semiautomatico stile AR-15, con un numero di proiettili compreso tra sette e nove colpi. Nonostante la gravità dell'episodio, non sono stati segnalati feriti.

Al momento degli spari, Rihanna si trovava all'interno della villa, ma fortunatamente non è rimasta coinvolta nell'incidente. La polizia ha confermato che nessuno degli occupanti della casa ha riportato ferite. Gli agenti intervenuti sul posto hanno iniziato immediatamente a raccogliere informazioni e a ricostruire la dinamica dell'accaduto, concentrando le indagini sul veicolo da cui sarebbero partiti i colpi.

Arrestata una sospetta: indagini in corso sull'attacco

Dopo gli spari, la persona sospettata di aver aperto il fuoco si sarebbe allontanata dalla zona. Tuttavia, grazie alle indicazioni raccolte durante le prime fasi dell'intervento, gli investigatori sono riusciti a individuare il veicolo sospetto poco tempo dopo l'incidente.

Secondo quanto riferito dal Los Angeles Times, gli agenti hanno rintracciato l'auto in un parcheggio di un centro commerciale nelle vicinanze, dove è stata fermata la conducente. Le autorità hanno quindi proceduto con l'arresto di una donna di 30 anni, ritenuta collegata alla sparatoria. I dettagli sulle motivazioni del gesto non sono stati ancora resi pubblici e l'indagine rimane aperta.

La proprietà coinvolta nell'incidente è una delle residenze acquistate dalla cantante negli ultimi anni. Rihanna ha comprato la villa nel 2021 per circa 13,8 milioni di dollari. La casa, che si estende su circa 7.600 piedi quadrati, dispone di cinque camere da letto e sette bagni ed è situata in un quartiere noto per ospitare diverse celebrità del mondo dello spettacolo e della musica.

Tra i vicini della cantante figurano nomi illustri come Mariah Carey e Madonna, due figure che contribuiscono a rendere la zona una delle più esclusive dell'intera area di Los Angeles. Proprio per questo, l'episodio ha attirato rapidamente l'attenzione dei media e degli abitanti della zona, poco abituati a eventi di questo tipo.

Al momento, né i rappresentanti della cantante né la polizia di Los Angeles hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni ufficiali sull'accaduto. Le autorità stanno proseguendo con le indagini per chiarire le circostanze dell'attacco e capire se l'episodio sia stato un gesto mirato o un atto isolato senza un obiettivo preciso.