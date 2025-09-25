Rihanna mamma tris: è nata la prima femminuccia di casa (che conferma una tradizione di famiglia)

Rihanna è diventata mamma per la terza volta. La cantante e il compagno A$AP Rocky hanno annunciato la nascita di Rocki Irish, venuta alla luce il 13 settembre 2025. L'annuncio è arrivato con una foto dolcissima e pochi dettagli, abbastanza però per scatenare i fan e mettere subito il nome della piccola tra i trending topic.

Rihanna di nuovo mamma: continua la tradizione della "R"

Dopo RZA (2022) e Riot (2023), anche l'ultima arrivata mantiene la tradizione della stessa iniziale: Rocki Irish è il nuovo tassello del "brand di famiglia". Nello scatto condiviso sui social, la neonata è stretta in un abbraccio che profuma di casa, di amore, di tenerezza. In un altro frame compaiono minuscoli accessori rosa che hanno già fatto il giro delle fanpage della popstar.

Una scelta di comunicazione semplice alla quale Rihanna si affida da un po' (e che sembra funzionare): poche parole, immagini curate e un'estetica riconoscibile. Lei, che ha fatto delle sue gravidanze uno statement, non ha bisogno di urlare.

Perché Rocki Irish sta già facendo impazzire i social

Il nome ha stuzzicato la curiosità e acceso l'immaginazione della community: c'è chi legge un omaggio al papà (Rakim "Rocky" Mayers, aka A$AP Rocky), chi sottolinea la grinta del suono "rocki" e chi punta tutto sulla musicalità di "Irish". Intanto i follower ricordano come la cantante avesse già anticipato la regola della R scherzando con i giornalisti: nessuna rivelazione sul sesso del bebè, all'epoca, ma una certezza sul nome. Obiettivo centrato.

Musica in pausa per Rihanna? Cosa sappiamo del nuovo album

Rihanna

Alla domanda che inseguirà Rihanna fino alla prossima release - quando arriverà nuova musica? - la risposta resta un gioco: battute, sorrisi e nessuna data. La priorità, per ora, sembra essere il nido familiare e l'ecosistema Fenty. Il ritorno in studio non è escluso, ma se c'è un'artista che ama sorprendere è proprio lei e i fan lo sanno, per questo tengono le notifiche attive.

Famiglia allargata, hype alle stelle e amore all'ennesima potenza: con Rocki Irish la casa Fenty accoglie la sua prima baby girl e internet si muove di conseguenza. In attesa di news discografiche, l'attenzione resta quindi sulla prima uscita pubblica della piccola e sul prossimo colpo di scena firmato Rihanna.