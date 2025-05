Rihanna incinta per la terza volta: il pancione debutta al Met Gala 2025

Sui gradini del Met Gala 2025, Rihanna ha stupito tutti con un look più rivelatore che mai. Arrivata in ritardo come da tradizione, ha mostrato con orgoglio la sua terza gravidanza accanto ad A$AP Rocky.

Rihanna ha scelto ancora una volta un palcoscenico spettacolare per annunciare la sua terza gravidanza. Dopo il Super Bowl del 2023, questa volta è toccato al Met Gala 2025: la cantante si è presentata in abito couture sotto la pioggia newyorkese, mettendo in mostra il pancione prima ancora di calcare il red carpet.

A confermare la dolce attesa, ci ha pensato il suo fotografo di fiducia Miles Diggs con uno scatto pubblicato su Instagram. Poco dopo, anche il compagno A$AP Rocky, co-chair dell'evento più glamour di NY, ha parlato con entusiasmo ai microfoni: "È il momento di mostrare al mondo cosa stavamo cucinando".

La famiglia si allarga: terzo bebè in arrivo per Rihanna

Rihanna

Già genitori di due bambini, RZA che compie tre anni a maggio, e Riot Rose, 21 mesi, la coppia sembra pronta ad accogliere un nuovo membro in famiglia. "Mi piacerebbe avere una femmina, ma se sarà un altro maschio andrà bene lo stesso", ha dichiarato Rihanna in passato, sottolineando a più riprese quanto l'esperienza della maternità abbia rafforzato il legame con Rocky: "Lo amo ancora di più come padre. È paziente, amorevole... e i nostri figli lo adorano".

Fonti vicine alla cantante, poi, rivelano che il primogenito RZA, inizialmente geloso della sorellina, è ora diventato il suo piccolo guardiano. "Se Riot piange, lui corre a tenergli la mano. È il suo primo pensiero al mattino", avrebbe detto Rihanna ad amici intimi. Insomma, la casa Fenty-Rocky è piena di amore, risate e pannolini.

Una relazione solida e senza filtri

Insieme ufficialmente dal 2020, ma legati da molto prima, Rihanna e A$AP Rocky sono ormai una delle coppie più solide dello showbiz. Collaborano anche professionalmente, entrambi in qualità di direttori creativi per Puma, ma è nel privato che danno il meglio: "Fare figli è la nostra miglior collaborazione finora", ha ironizzato Rocky in un'intervista. E in un'altra occasione ha aggiunto: "Nulla batte quello che creiamo insieme".

I due non hanno mai nascosto il desiderio di costruire una famiglia numerosa. "Quante volte ancora? Quante ne vuole Dio", ha risposto Rihanna a chi le chiedeva se fosse finita qui. Un'affermazione che lascia intendere che potremmo non aver visto l'ultima sorpresa, chi lo sa.

Quel che è certo è che Riri sa far parlare di sé e anche questa volta tutta l'attenzione del red carpet è stata su di lei, con buona grazia delle sue colleghe e delle tantissime star che hanno affollato il Met Gala 2025.