I Puffi, Rihanna si identifica con Puffetta: "Mi sento simile a lei"

Nuova avventura nel mondo del cinema per Rihanna. La cantante è stata scelta per doppiare il personaggio di Puffetta nella nuova versione cinematografica della serie animata.

La popstar è uno dei membri del cast vocale della fantasy comedy animata e in un'intervista ha ammesso di condivider con il suo personaggio alcuni tratti caratteriali.

Rihanna sottolinea i tratti in comune con Puffetta in I Puffi - Il film

"È comunque una ragazza tra i ragazzi" ha spiegato la cantante "ma è anche tosta e questo mi piace. Non ha paura di niente e nessuno. È una leader determinata e non si arrende mai".

Rihanna ha rimarcato le somiglianze:"Mi sento davvero molto simile a lei" ha ribadito "È anche una estetista e una beauty expert, quindi ho sentito che avevamo parecchio in comune" riferendosi ai suoi marchi di cosmesi e lingerie.

Rihanna in una scena di Battleship

"Mi sono sempre identificata con Puffetta, sin da quando avevo 4/5 anni, quindi quando è arrivata questa opportunità non volevo crederci. È un sogno che si avvera".

Il personaggio di Puffetta può essere un'ispirazione per i più piccoli

Rihanna ha ribadito un aspetto del personaggio: "Puffetta è autentica e alla portata di tutti, ti conquista. Le bambine crederanno di poter essere lei o di crederle amiche".

In passato, Rihanna ha già partecipato a diversi film come attrice ma si sente ancora insicura: "Mi sento molto più sicura come musicista che come attrice, ho un grande rispetto per gli attori, è davvero intimidatorio stare in mezzo a loro. Credo che finché ci lavorerò su non credo ci sia motivo per non continuare con il cinema, finora è stato divertente".

Rihanna in una scena di Valerian e la città dei mille pianeti

Rihanna non vede l'ora che i suoi figli possano vedere il film. I Puffi - Il film vedono i piccoli protagonisti blu impegnati a salvare Grande Puffo (John Goodman), rapito dai malvagi maghi Razamel e Gargamella, doppiati entrambi da JP Karliak. Rihanna ha contribuito anche alla colonna sonora del film.