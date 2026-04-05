Exodus - Dei e Re stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del film di Ridley Scott

Stasera 5 aprile su Rai 4 va in onda la spettacolare rilettura di Mosè fatta da Ridley Scott. Con Christian Bale e Joel Edgerton il film è un viaggio epico tra storia e fede.

Il giorno di Pasqua si tinge di leggenda con una rivisitazione visionaria di Ridley Scott: per la prima serata di questa domenica 5 aprile 2026, Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) sceglie di celebrare la festività con la grandiosità del cinema storico. Alle 21.20 va in onda Exodus - Dei e Re, un kolossal che riporta sul piccolo schermo la potenza del mito biblico, spogliandolo però del suo velo puramente dottrinale per esplorare le crepe umane e politiche dietro uno dei racconti più famosi dell'umanità.

La Trama di Exodus - Dei e Re

Il film ci porta nel cuore dell'Antico Egitto, ma dimenticate la narrazione fiabesca. Al centro della scena troviamo Mosè, cresciuto come un principe alla corte egizia e legato da un legame fraterno inscindibile a Ramses, il futuro faraone.

Joel Edgerton nei panni di Ramses

Tuttavia, la scoperta delle proprie origini ebraiche frantuma questo equilibrio. Il rapporto tra i due si trasforma in un conflitto ideologico e personale brutale: da una parte la sete di potere di un uomo che si crede un dio, dall'altra la missione di un liberatore tormentato che cerca di guidare il suo popolo verso la libertà. Dalle piaghe d'Egitto alla spettacolare apertura del Mar Rosso, il film è una corsa contro il tempo e la fede.

Un Cast Stellare: da Christian Bale a Ben Kingsley

Ridley Scott ha riunito un gruppo di attori di altissimo livello per dare profondità a personaggi storici monumentali:

Christian Bale : Mosè

: Mosè Joel Edgerton : Ramses

: Ramses Aaron Paul : Giosuè

: Giosuè John Turturro : Seti

: Seti Ben Kingsley : Nun

: Nun Sigourney Weaver : Tuya

: Tuya Tara Fitzgerald : Miriam

: Miriam María Valverde : Zipporah

: Zipporah Hiam Abbass : Bithia

: Bithia Golshifteh Farahani : Nefertari

: Nefertari Ben Mendelsohn : Viceré Hegep

: Viceré Hegep Kevork Malikyan : Jethro

: Jethro Isaac Andrews : Malak

: Malak Dar Salim : Khyan

: Khyan Andrew Tarbet : Aronne

: Aronne Ghassan Massoud: Gran visir

Exodus - Dei e Re: Sigourney Weaver in una scena del kolossal biblico di Ridley Scott

Tre Curiosità sul Film di Ridley Scott

Una Prospettiva Laica: A differenza dei precedenti film biblici, Scott ha cercato di dare una spiegazione quasi "naturalistica" ai miracoli e alle piaghe, concentrandosi sulla psicologia dei personaggi e sulla gestione del potere.

Omaggio Fraterno: Il film porta con sé una nota di profonda commozione: Ridley Scott ha dedicato l'intera opera alla memoria del fratello Tony Scott (regista di Top Gun), scomparso poco prima dell'inizio delle riprese.

Effetti Visivi Imponenti: Per ricreare l'Egitto, sono stati costruiti set mastodontici e utilizzati effetti speciali di ultima generazione, rendendo la sequenza dell'esodo una delle più spettacolari della storia recente del cinema.

Dove vedere Exodus - Dei e Re in tv e in streaming

Il film di Ridley Scott andrà in onda stasera, domenica 5 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 4. Exodus - Dei e Re sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.