Ride: in arrivo il gioco da tavola dell'adrenalinico film!

Il nuovo film dei registi di Mine, Fabio Guaglione e Fabio Resinaro diretto da Jacopo Rondinelli si intitola Ride ed è arrivato nelle sale cinematografiche lo scorso 6 settembre. In questi giorni, però, la pellicola ha preso una nuova forma, visto che la Pendragon Game ha presentato l'omonimo gioco da tavola!

Protagonisti di Ride sono Max (Lorenzo Richelmy) e Kyle (Ludovic Hughes), due riders acrobatici che accettano senza esitazione di partecipare a una misteriosa gara di downhill con in palio un premio di 250.000 dollari. Quella che affronteranno sarà una corsa estrema per la sopravvivenza, tutta ripresa con le Go-Pro. Ride è una produzione difficile che i due registi di Mine hanno affidato a un altro giovane, Jacopo Rondinelli, per avviare un discorso quasi spericolato e lo percorrere fino alla fine. Il film ha portato nelle casse italiane quasi 300.000 euro, un buon risultato per un progetto relativamente low-budget.

L'uscita del gioco è prevista per la prima metà del 2019, in contemporanea con l'uscita del DVD: lo scopo dei giocatori sarà quello di impersonare un adrenalinico rider e affrontare un'autentica corsa per la sopravvivenza.