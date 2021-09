Ridatemi mia moglie, seconda e ultima puntata stasera su Sky Serie e NOW: la trama

Stasera su Sky Serie alle 21:15 e in streaming su NOW appuntamento con la seconda e ultima puntata di Ridatemi mia moglie: ecco la trama.

Ridatemi mia moglie, la miniserie Sky Original, torna stasera su Sky Serie alle 21:15 con la seconda e ultima puntata.

Disponibile anche in streaming su NOW e on demand su SKY, il primo episodio si è rivelato un vero successo, totalizzando in pochi giorni quasi 1 milione di spettatori medi.

La trama del secondo episodio ci rivela che Antonio, per risollevare il morale di Giovanni, gli combina una cena a quattro nello stesso locale dove stanno cenando Chiara e Franco, un dirigente di banca che aiuta Chiara a raccogliere fondi per l'ospedale in cui lei lavora e che si aggiudica una cena con Chiara ad una serata di beneficenza. Nel frattempo Lucia, sorella di Chiara, scopre di essere incinta. Giovanni, passato a casa sua, trova inavvertitamente il test di gravidanza. L'equivoco è innescato e Giovanni si precipita da Chiara per dirle che non ha importanza di chi sia il bambino, lui se ne prenderà cura. Nonostante il malinteso, Chiara è molto colpita dall'atteggiamento di Giovanni...

Ridatemi mia moglie: Diego Abatantuono, Fabio De Luigi in una scena

Prodotta da Sky e Colorado Film, adattamento della sitcom I Want My Wife Back distribuita a livello internazionale da BBC Studios, Ridatemi mia moglie è una commedia romantica in due parti, diretta da Alessandro Genovesi e co-sceneggiata con Giovanni Bognetti. Protagonisti sono Fabio De Luigi e Anita Caprioli (ecco quello che hanno raccontato nella nostra intervista) nei panni rispettivamente di Giovanni, un uomo di punto in bianco lasciato dalla moglie dopo diversi anni di matrimonio per via di un sentimento che va consumandosi, e Chiara, la moglie di Giovanni.

Accanto a loro un cast eccezionale: Diego Abatantuono e Carla Signoris sono i genitori di Chiara, Renato, legatissimo al genero Giovanni, per il quale nutre quasi una vera "ossessione", e Rossana, una donna dolce, spiritosa e a volte cinica, che sopporta con grazia e senso pratico i subbugli emotivi del marito. Alessandro Betti veste, invece, i panni di Antonio, amico fraterno e capo ufficio di Giovanni, fedifrago e bugiardo, che usa spesso Giovanni come scusa per le sue "scappatelle". Nel cast anche Diana Del Bufalo che interpreta Lucia, la sorella minore di Chiara, ragazza simpatica e insicura che fa la pasticciera.