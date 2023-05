Ridatemi mia moglie su Canale 5: trama e cast della miniserie con Fabio De Luigi

Stasera su Canale 5 va in onda Ridatemi mia moglie: cast e trama della miniserie con Fabio De Luigi.

Stasera, 21 maggio, in prima serata su Canale 5 appuntamento con Ridatemi mia moglie, miniserie tv del 2021, diretta da Alessandro Genovesi e Giovanni Bognetti e ideata dallo stesso regista. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer.

Ridatemi mia moglie: una foto di scena

Ridatemi mia moglie: Trama

Il protagonista è un uomo lasciato dalla propria moglie dopo anni di matrimonio, proprio nel giorno del quarantesimo compleanno della donna. Sentendosi solo e abbandonato, comincia a pensare a cosa sia andato storto nella sua vita, ma soprattutto a come fare per poter tornare con lei.

Ridatemi mia moglie: Alessandro Betti, Fabio De Luigi in una scena

Ridatemi mia moglie: Curiosità

Ridatemi mia moglie è l'adattamento della sitcom inglese targata BBC Studios I Want My Wife Back. Il progetto è andato in onda a settembre 2021 su Sky serie, lanciato nel luglio dello stesso anno.

Ridatemi mia moglie: una foto di scena della serie

Il trailer della miniserie è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity. La nostra recensione di Ridatemi mia moglie.

Ridatemi mia moglie: Carla Signoris in una scena

Ridatemi mia moglie: Interpreti e personaggi