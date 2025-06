Rick Hurst, morto lo storico interprete di Hazzard in tv

Rick Hurst, attore noto principalmente per aver interpretato il vice-sceriffo Cletus Hogg in Hazzard, è morto all'età di 79 anni.

Secondo quanto riportato dalla moglie dell'attore, Candace Kaniecki, Hurst è morto inaspettatamente giovedì a Los Angeles. Le cause del decesso non sono state rese note al momento.

Il co-protagonista di Hurst, Ben Jones, che interpretava Cooter Davenport nella sit-com andata in onda sulla CBS dal 1979 al 1985, ha annunciato la sua morte su Facebook dopo che Hurst doveva apparire al Cooter's Place di Pigeon Forge, nel Tennessee, il mese prossimo.

Hurst è apparso nelle serie più famose degli anni '70 e '80

Hazzard: John Schneider, Tom Wopat e Catherine Bach di fronte al Generale Lee

"Non mi sembra giusto che Rick Hurst sia morto questo pomeriggio. Quando accade qualcosa di così inaspettato, è più difficile da elaborare", ha dichiarato Jones in un comunicato. "Conoscevo Rick da oltre 45 anni e non c'è stato un minuto di quel periodo in cui non mi abbia fatto sorridere o ridere. Certo, era un comico professionista, ma soprattutto aveva un cuore grande come il Texas. Era un bravo attore, uno splendido comico e un collega meravigliosamente solidale".

Rick Hurst di Hazzard

Nato il 1° gennaio 1946 a Houston, Hurst ha avuto diversi ruoli televisivi in Sanford and Son, La famiglia Partridge, Gunsmoke, Happy Days, La casa nella prateria, L'uomo da sei milioni di dollari e MAS*H tutti interpretati nel corso degli anni '70, prima di ottenere la parte del cugino di Boss Hogg in Hazzard, che lo rese celebre agli occhi del grande pubblico.

Dopo la conclusione di Hazzard, Hurst è apparso in show come La signora in giallo, 227, The Wonder Years, Otto sotto un tetto e Melrose Place, oltre che in film come Le ragazze della Terra sono facili (1988), Karate Kid 3 (1989), Fiori d'acciaio (1989) e La mia adorabile nemica (1999).