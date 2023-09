Rick e Morty 7: Jerry come Jean-Claude Van Damme in Bloodsport nella nuova immagine

Nelle ultime ore è stata condivisa la sequenza d'apertura della Stagione 7 di Rick and Morty, che debutterà a ottobre su Adult Swim. La sequenza presenta anche un Jerry Smith in versione Jean-Claude Van Damme nella posa iconica che sfoggiava nel film Bloodsport.

Non tutto quello che compare nella sigla iniziale viene riproposto negli episodi della serie, quindi l'immagine potrebbe non riferirsi a un nuovo episodio in particolare; tuttavia, l'unico episodio tra i nuovi ad avere Jerry nel titolo è The Jerrick Trap. Rimane quindi da vedere se lo vedremo con quel look nell'episodio oppure si tratta di una delle tante trame secondarie dedicate al suo personaggio.

Rick and Morty 7 debutterà il 15 ottobre su Adult Swim in un'unica soluzione e non più diviso in due parti come nelle ultime occasione; si tratterà della prima stagione senza il coinvolgimento di Justin Roiland, allontanato dopo le accuse di violenza domestica e molestie sessuali.

"Rick and Morty", Adult Swim rompe con Justin Roiland dopo le accuse di violenza domestica

Ecco la sinossi della nuova stagione di Rick and Morty diffusa da Adult Swim: "Rick e Morty sono tornati e sembrano più simili a loro stessi che mai! È la settima stagione e le possibilità sono infinite: cosa succede a Jerry? Un'estate malvagia? E torneranno mai al liceo?! Forse no! Ma scopriamolo! Probabilmente scorrerà meno pipì della scorsa stagione. Rick e Morty, per altri 100 anni! O almeno fino alla stagione 10!".