Rick and Morty: ecco la prima clip dall'anime in arrivo

Adult Swim e Max hanno diffuso la prima clip ufficiale da Rick and Morty: The Anime, versione anime appunto della celebre serie d'animazione per adulti in arrivo in streaming nel 2024.

Dopo il successo di una serie di cortometraggi speciali prodotti da Adult Swim, è stato annunciata ufficialmente la serie anime completa scritta e diretta dalla stessa mente che ha realizzato i cortometraggi usciti qualche anno fa.

Rick and Morty: The Anime uscirà su Adult Swim e Max nel 2024 e, sebbene al momento in cui scriviamo non sia ancora stata rivelata una data di uscita o una finestra concreta per la nuova serie, i fan hanno potuto dare un nuovo sguardo a come sta venendo fuori!

Grazie a una speciale clip in anteprima andata in onda durante il finale della stagione 7 di Rick and Morty, possiamo dare un'occhiata a Rick and Morty: The Anime.

Rick and Morty: The Anime è stato scritto e diretto da Takashi Sano (già regista dei corti anime "Rick and Morty vs. Genocider" e "Summer Meets God (Rick Meets Evil)") per Telecom Animation Film.

La serie è composta da dieci episodi e prodotta da Sola Entertainment, con Maki Nagano, Max Nishi e Takenari Maeda come produttori. Yu Kiyozono è il produttore dell'animazione, Yuuki Kakizoe l'assistente produttore, Jason DeMarco e Joseph Chou i produttori esecutivi, Arisa Matsuzawa il direttore artistico e Makiko Kojima il color designer.