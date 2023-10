Rick and Morty: la produzione ha eseguito migliaia di provini per le nuove voci dei protagonisti

Con il debutto della Stagione 7 di Rick and Morty, è arrivato anche l'annuncio dei due nuovi doppiatori dei protagonisti, ovvero Ian Cardoni e Harry Belden, rispettivamente le nuove voci di Rick Sanchez e Morty Smith.

Tuttavia, prima di arrivare alla selezione definitiva, la produzione ha svolto migliaia di provini sui possibili candidati, chiamati a sostituire Justin Roiland, co-creatore e doppiatore di entrambi i protagonisti fin dalla prima stagione, allontanato da Adult Swim dopo le accuse di violenza domestica che lo hanno travolto all'inizio di quest'anno.

Nel corso di una chiacchierata con l'Hollywood Reporter, lo showrunner Scott Marder ha rivelato che il processo di selezione è stato davvero intenso:

"Ne abbiamo sentite migliaia. È andata avanti per sei mesi. È stato davvero intenso. È stato così intenso che abbiamo pensato di creare una linea telefonica globale, anche se sapevamo che poteva diventare una fonte per scherzi telefonici", ha spiegato Marder.

"Sentivamo di dover andare così in profondità. È stato più difficile di quanto pensassimo. Pensavo che sarebbe stato più facile. Rick è stato molto più difficile di quanto mi aspettassi; tutti sembravano Macho Man Randy Savage o un suo cugino. Nessuno suonava esattamente come Rick. È stato difficile. Alcuni lo sapevano fare solo a sprazzi, ma poi non riuscivano a farlo a livello di conversazione, che è quello di cui avevamo bisogno. È stato estenuante".

Rick and Morty 7: il trailer svela le nuove voci dei protagonisti

Alla fine la scelta è ricaduta su Cardoni e Belden, che si sono dimostrati all'altezza del compito, tanto da convincere anche i fan della serie, i quali hanno mostrato il loro apprezzamento sui social dopo l'episodio andato in onda domenica scorsa.