Rick and Morty: il trailer della stagione 4 debutta a sorpresa su Adult Swim

A sorpresa svelato il trailer della quarta stagione della serie animata di culto Rick and Morty.

Il trailer della quarta stagione di Rick and Morty ha fatto il suo debutto a sorpresa su Adult Swim. La notizia del rinnovo dell'accordo con gli showrunner Dan Harmon e Justin Roiland col network aveva rallegrato i fan, ma dopo un lungo silenzio finalmente il primo trailer della nuova stagione ha fatto la sua comparsa fornendo un primo sguardo sui nuovi episodi in arrivo.

Il nuovo trailer mostra Rick and Morty coinvolti in una serie di incredibili avventure, nel video vediamo inoltre l'apparizione della sorella di Morty, Summer, incredula di fronte alle malefatte del duo.

I fan hanno espresso il loro disappunto per le lunghe attese tra una stagione e l'altra di Rick and Morty, ma i produttori hanno messo in chiaro che dopo il nuovo accordo con Adult Swim i temi di lavorazione si faranno più serrati.

La quarta stagione di Rick and Morty arriverà su Adult Swim il 10 novembre. In Italia Rick e Morty è disponibile su Netflix: la terza stagione è stata inserita nel catalogo di Netflix Italia a partire dal 5 novembre 2017, poco più di un mese dopo la conclusione della stagione negli Stati Uniti. La quarta stagione dovrebbe, dunque, approdare su Netflix nel 2020.