Rick and Morty, Elon Musk difende Justin Roiland: "Era il cuore della serie"

Elon Musk ha difeso nelle ultime ore Justin Roiland, autore dello show Rick and Morty, che recentemente è stato allontanato dal network Adult Swim dopo le recenti accuse di violenza domestica che lo hanno travolto.

L'imprenditore, in un post di commento su Twitter, ha ribadito come Justin Roiland sia "il cuore dello show", riferendosi appunto a Rick and Morty. Ricordiamo che l'autore, oltre a scrivere gli episodi, prestava anche la propria voce ai due protagonisti principali.

"Rick and Morty", Adult Swim rompe con Justin Roiland dopo le accuse di violenza domestica

Come specificato da Adult Swim, la produzione della settima e ottava stagione della serie è attualmente in corso e si procederà a un recast per quanto riguarda le voci di Rick Sanchez e Morty Smith.