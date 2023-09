Rick and Morty 7: il trailer svela le nuove voci dei protagonisti

Il trailer della stagione 7 della serie animata Rick and Morty svela la voce dei protagonisti dopo l'allontanamento di Justin Roiland.

Il 15 ottobre sugli schermi americani di Adult Swim debutterà la stagione 7 di Rick and Morty e online è stato condiviso il trailer degli episodi.

Nel video si assistono a situazioni sempre più complicate, società all'orlo del collasso, attacchi a sorpresa, cene in famiglia e molte altri momenti surreali.

Il ritorno della serie

Nel filmato promozionale della nuova stagione di Rick and Morty si possono sentire le nuove voci dei protagonisti, di cui tuttavia Adult Swim non ha svelato l'identità.

Justin Roiland, che interpretava entrambi i personaggi, è stato licenziato dal network nel mese di gennaio quando era stato accusato di violenza domestica.

La settima stagione sarà composta da dieci episodi inediti e la sinossi anticipa semplicemente: "Si tratta della stagione sette e le possibilità sono infinite: cosa accadrà con Jerry? EVIL Summer? E torneranno al liceo? Forse no! Ma scopriamolo! C'è probabilmente meno pipì in questa stagione. Rick and Morty, 100 anni! O almeno fino alla decima stagione!".