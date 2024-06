Rick and Morty: la prima clip in anteprima della versione anime è mozzafiato

Rick and Morty: The Anime si sta preparando per il suo debutto su Adult Swim e ora i fan possono gustarsi un'anticipazione grazie a una nuova clip in anteprima!

Rick and Morty tornerà ufficialmente per l'ottava stagione solo l'anno prossimo, ma fortunatamente i fan della serie non rimarranno a bocca asciutta in quanto la versione anime farà il suo debutto quest'anno. Rick and Morty: The Anime offrirà una visione molto diversa del multiverso visto nella serie principale, e questo significa che ci aspetta una nuova serie di avventure selvagge e stravaganti.

Lo show non ha ancora una data di uscita confermata al momento, ma negli ultimi mesi sono stati condivisi un flusso costante di notizie.

Con l'anteprima mondiale del primo episodio prevista per la fine del mese, non ci vorrà ancora molto prima di poter vedere la serie completa sul piccolo schermo. Fino ad allora, potete gustarvi la nuova clip di Rick and Morty: The Anime che mostra una sorprendente sparatoria a casa Smith.

Rick and Morty: archiviate le accuse di violenza domestica ai danni del creatore Justin Roiland

Scritto e diretto da Takashi Sano (già regista dei corti anime "Rick and Morty vs. Genocider" e "Summer Meets God (Rick Meets Evil)") per Telecom Animation Film, l'anime sarà una serie di dieci episodi prodotta da Sola Entertainment.

Maki Nagano, Max Nishi e Takenari Maeda saranno i produttori, Yu Kiyozono sarà il produttore dell'animazione, Yuuki Kakizoe l'assistente produttore, Jason DeMarco e Joseph Chou i produttori esecutivi, Arisa Matsuzawa il direttore artistico e Makiko Kojima il color designer. Al momento gli episodi di Rick and Morty sono disponibili in streaming su Netflix.