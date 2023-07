Rick and Morty: gli autori sono già al lavoro sulla Stagione 9, ma quando esce la Stagione 7?

Mentre è stato confermato che la Stagione 7 è in dirittura d'arrivo, la produzione ha già avviato i lavori per la nona stagione.

Nel corso dell'ultimo Comic-Con di San Diego sono state annunciate diverse novità riguardanti il futuro di Rick and Morty. Oltre alla conferma che la Stagione 7 è in dirittura d'arrivo, la produzione ha confermato l'inizio dei lavori sulla Stagione 9.

Per quanto riguarda la prossima stagione, la settima, la produzione è concentrata sulla ricerca dei doppiatori che sostituiranno Justin Roiland, allontanato da Adult Swim dopo le accuse di violenza domestica che l'hanno travolto all'inizio dell'anno. La Stagione 8 è già stata completamente scritta, mentre si sta già iniziando a lavorare sulla 9.

Questi aggiornamenti confermano le parole dei creatori dello show, che avevano anticipato che i fan non avrebbero dovuto più aspettare un lungo periodo di tempo tra una stagione e l'altra di Rick and Morty. Certo a complicare le cose ci si è messa la vicenda di Roiland e l'attuale sciopero degli sceneggiatori che potrebbe far slittare ulteriormente l'arrivo dei nuovi episodi.

La Stagione 6 di Rick and Morty è stata distribuita in due parti tra il settembre e il dicembre 2022, quindi sono già trascorsi 7 mesi dall'ultimo episodio andato in onda su Adult Swim. La Stagione 7 arriverà una volta scelti i nuovi doppiatori e ultimate le sessioni di doppiaggio.