Rick and Morty 6, su Netflix in streaming da oggi

Rick and Morty 6 torna su Netflix da oggi 5 settembre 2022: disponibili in streaming le nuove puntate della sesta stagione della folle serie d'animazione per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Rick and Morty è una serie tv animata davvero particolare, giunta con successo alla sesta stagione. E oltre a essere la serie più popolare del canale Turner Adult Swim, dal momento del lancio è diventata un fenomeno mondiale, confermandosi una delle più seguite e amate degli ultimi anni. Un irresistibile concentrato di cinismo, cultura pop e sci-fi, con trovate intelligenti, cool e allo stesso tempo sovversive. Irresistibili i due personaggi principali, ovvero Rick, scienziato pazzoide, irrequieto ma geniale, e il suo timido nipote Morty.

Rick & Morty 5: una scena della nuova stagione

Rinnovato per altri 70 episodi, Rick and Morty è un fenomeno in continua evoluzione. Tra le ultime novità l'evento Wormageddon, presentato con un'imponente scultura posizionata negli spazi della Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles a Città del Messico che ritrae Beth Smith e Supernova mentre combattono Come annunciato da Adult Swim, Wormageddon è composta da 14 scene che sono state posizionate in altrettante location in varie parti del mondo. Wormageddon mostrerà gli eroi e antieroi di Rick and Morty unire le forze per combattere una nuova minaccia che arriva sulla Terra con la forma di un misterioso verme alieno che vuole prendere il controllo del pianeta.

