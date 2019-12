Rick and Morty 4, su Netflix in streaming da oggi!

Rick and Morty 4 torna su Netflix dal 22 dicembre: disponibili in streaming le nuove puntate della quarta stagione della folle serie d'animazione!

Rick and Morty 4 arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di dicembre: sullo schermo l'attesissima quarta stagione dell'irriverente serie animata in onda su Adult Swim.

Rick and Morty è una serie tv animata davvero particolare,giunta con successo alla quarta stagione. E oltre a essere la serie più popolare del canale Turner Adult Swim, dal momento del lancio è diventata un fenomeno mondiale, confermandosi una delle più seguite e amate degli ultimi anni. Un irresistibile concentrato di cinismo, cultura pop e sci-fi, con trovate intelligenti, cool e allo stesso tempo sovversive. Irresistibili i due personaggi principali, ovvero Rick, scienziato pazzoide, irrequieto ma geniale, e il suo timido nipote Morty.

Nel primo episodio della quarta stagione Rick porta Morty su un pianeta interamente ricoperto di cristalli che mostrano, a chiunque li sta toccando, tutti i modi in cui si potrebbe morire a seconda delle proprie scelte, e Morty ne prende uno a sua insaputa... Come al solito le evoluzioni saranno tanto inattese quanto esilaranti!

Rick and Morty 4 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a dicembre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.