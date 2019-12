Netflix, dicembre 2019: le novità in catalogo per film e serie TV

Henry Cavill nella vasca da bagno nel trailer di The Witcher

Netflix dicembre 2019 2019, nuovi film e serie TV nel catalogo: da 'The Witcher' la serie basata sulla Saga di Geralt di Rivia a 'You 2'. Nella sezione film segnaliamo 'Chiamami Col Tuo Nome' il film di Luca Guadagnino vincitore dell'Oscar par la Migliore sceneggiatura non originale. Nel settore animazione ecco 'Sonic X' ispirato alla popolare serie di videogiochi Sonic the Hedgehog.

Le serie TV su Netflix

Serie TV Originali Netflix

Team Kaylie (Stagione 1- Parte 2) - 2 dicembre 2019- Kaylie Konrad scambia la fama sui social con il caos di un doposcuola.

Home For Christmas (Stagione 1) - 5 dicembre 2019- Johanne si mette a cercare un fidanzato da portare a casa per Natale

V Wars (Stagione 1) - 5 dicembre 2019- Una malattia trasforma le vittime in vampiri, mettendo due amici uno contro l'altro.

Le Amiche Di Mamma (Stagione 5) - 6 dicembre 2019- Kimmy cerca di farsi assumere come wedding planner. Jimmy e Fernando vanno a vivere nella stessa casa.

Il Prescelto (Stagione 2) - 6 dicembre 2019 - 3 medici portano un vaccino contro un virusnella regione del Pantanal.

Tre Giorni Di Natale (Mini-Serie) - 6 dicembre 2019 - Quattro sorelle discutono sui drammi e i segreti di famiglia.

Triad Princess (Stagione 1) - 6 dicembre 2019 - La turbolenta figlia di un potente boss della Triade sconvolge la vita di una star e trova l'amore.

Virgin River (Stagione 1) - 6 dicembre 2019 - Un'infermiera specializzata lascia Los Angeles per trasferirsi in una remota cittadina del nord.

Natale Con I Mckellan (Episodio Speciale) - 9 dicembre 2019- M'Dear e le sorelle non si accordano prima dell'esibizione allo spettacolo natalizio della chiesa.

C'era Una Seconda Volta (Stagione 1) - 19 dicembre 2019 - Vincent Dauda riceve un pacchetto dai misteriosi poteri che potrebbe permettergli di riconquistare la sua ex Louise.

Ultraviolet (Stagione 2) - 19 dicembre 2019- Una comunità di detective dilettanti usa la tecnologia per risolvere i crimini e stringere insolite amicizie in nome della giustizia.

The Witcher (Stagione 1) - 20 dicembre 2019- Geralt di Rivia, uno degli ultimi strighi, umani geneticamente modificati per eliminare mostri e creature che minacciano la razza degli uomini.

Lost In Space (Stagione 2) - 24 dicembre 2019 - I Robinson dopo essere precipitati su un pianeta alieno devono cercare di sopravvivere e scappare.

You (Stagione 2) - 26 dicembre 2019 - Joe con il cuore tragicamente spezzato decide di lasciare New York per trasferirsi nel suo inferno personale: Los Angeles.

Alexa & Katie (Stagione 3) - 30 dicembre 2019 - Alexa combatte contro il cancro, con la sua migliore amica Katie preparandosi a ogni evenienza futura.

Ares (Stagione 1) - 31 dicembre 2019 - Rosa scopre che la società segreta di cui fa parte ha le proprie radici nei segreti diabolici della storia olandese.

Il Vicino (Stagione 1) - 31 dicembre 2019 - Javier, un ventenne alle prese con l'età adulta e con la sua ragazza, diventa inaspettatamente un supereroe.

Spectros (Stagione 1) - 31 dicembre 2019 - Un adolescente e i suoi amici sono coinvolti nello scontro tra stregoneria brasiliana e shintoismo giapponese nel quartiere in cui vivono.

(Stagione 1) - 31 dicembre 2019 - Un adolescente e i suoi amici sono coinvolti nello scontro tra stregoneria brasiliana e shintoismo giapponese nel quartiere in cui vivono. The Gift (Stagione 1) - 31 dicembre 2019 - Tra le rovine in Anatolia un archeologo scopre qualcosa di misterioso su una giovane pittrice.

Serie TV

Agents OF S.H.I.E.L.D. (Stagione 6) - primo dicembre 2019 - Un anno dopo la morte del direttore Coulson, lo S.H.I.E.L.D. si sta ricostruendo sotto la guida di Mack.

Eastsiders (Stagione 4) - primo dicembre 2019 - Cal e Thom si fanno domande sul loro futuro e sul significato di una relazione a lungo termine.

The 100 (Stagione 5) - primo dicembre 2019 - La serie riprende con un salto temporale di sei anni e sette giorni dall'esplosione chiamata Praimfaya

(Stagione 5) - primo dicembre 2019 - La serie riprende con un salto temporale di sei anni e sette giorni dall'esplosione chiamata Praimfaya Meet The Adebanjos (Stagioni 1-3) - 6 dicembre 2019 - La serie è incentrata su una famiglia afro-britannica che vive a Peckham, nel sud di Londra.

I film su Netflix

Il catalogo di dicembre della piattaforma multimediale presenta come sempre numerosi film, segnaliamo tra gli altri l'attesissimo 'Storie di un matrimonio' con Scarlett Johansson e Adam Driver e 'Romanzo Criminale', la storia della Banda della Magliana raccontata nel film di Michele Placido.

Film Originali Netflix

Dead Kids - primo dicembre 2019 - Un ragazzo un po' impacciato lega con un gruppo di disadattati che vuole rapire il ragazzo ricco e arrogante della scuola

Porta Dos Fundos Speciale di Natale - 3 Dicembre 2019 - Dopo l'ultima cena, gli apostoli si svegliano con i postumi della sbronza e scoprono che Gesù è sparito.

Porta Dos Fundos: La Prima Tentazione Di Cristo - 3 Dicembre 2019 - Quando Gesù compie trent'anni, si presenta in famiglia con un ospite a sorpresa.

Let's Dance - 4 Dicembre 2019 Dicembre - Un ballerino hip hop insegna in una prestigiosa accademia dove s'innamora di un'allieva.

Un Principe Per Natale: Royal Baby - 5 Dicembre 2019 - Aldovia ha un royal baby e la regina Amber deve salvare la famiglia e il regno risolvendo un mistero.

Storia Di Un Matrimonio - 6 Dicembre 2019 - dopo il divorzio Charlie e Nicole si affidano a un mediatore, le amarezze e i conflitti li lasceranno esausti e feriti.

6 Underground - 13 Dicembre 2019 - Sei persone enigmatiche sono scelti per combattere il crimine senza essere limitati dai regolamenti delle agenzie governative.

- 13 Dicembre 2019 - Sei persone enigmatiche sono scelti per combattere il crimine senza essere limitati dai regolamenti delle agenzie governative. I Due Papi - 20 Dicembre 2019 - Frustrato dalla direzione intrapresa dalla Chiesa, il cardinale Bergoglio chiede il permesso di ritirarsi a Papa Benedetto

Film

A Cinderella Story- Christmas Wish - primo dicembre 2019 - film musicale per teenager, quinta puntata della serie di film di A Cinderella Story.

Ace Ventura - L'acchiappanimali - primo dicembre 2019 - Ace Ventura, deve trovare il delfino Snowflake, mascotte della squadra dei Dolphins.

Il Talento Di Mr. Ripley - primo dicembre 2019 - Tom è inviato a Mongibello, sulle tracce di Dickie, coetaneo ricco quanto viziato per riportarlo indietro.

Kung Fu Jungle - primo dicembre 2019 - Un esperto di arti marziali, detenuto per omicidio, si offre di aiutare la polizia a catturare un serial killer.

Romanzo Criminale - primo dicembre 2019 - Venticinque anni di storia di una spietata banda criminale, sulle cui tracce si mette il commissario Scialoja.

Underworld: Il Risveglio - primo dicembre 2019 - Selene scopre di essere madre di una quattordicenne, frutto di un ibrido con i licantropi.

- primo dicembre 2019 - Selene scopre di essere madre di una quattordicenne, frutto di un ibrido con i licantropi. Chiamami Col Tuo Nome - primo dicembre 2019 - L'incontro tra Elio e Oliver segna l'inizio di un'estate indimenticabile.

Documentari

Documentari Originali

Apache: La Vita di Carlos Tevez (Stagione 1) - 5 Dicembre 2019 - La vita di Carlos Tevez e la sua ascesa nell'olimpo del calcio.

The Confession Killer (Mini-Serie) - 6 Dicembre 2019 - Henry Lee Lucas è diventato tristemente noto confessando centinaia di omicidi irrisolti.

Giù le Mani dai Gatti: Caccia A Un Killer Online (Stagione 1) - 18 Dicembre 2019 - Un gruppo di investigatori amatoriali online inizia una rischiosa caccia all'uomo.

Dopo il Raid - 19 Dicembre 2019 - Un'incursione dell'immigrazione in una piccola città porta i praticanti della Chiesa a chiedersi cosa significhi amare il prossimo.

- 19 Dicembre 2019 - Un'incursione dell'immigrazione in una piccola città porta i praticanti della Chiesa a chiedersi cosa significhi amare il prossimo. Kevin Hart: Don't FK This Up** (Stagione 1) - 27 Dicembre 2019 -Kevin Hart scherza su problemi di carriera e matrimonio mentre crea un suo brand.

Documentari

Tee Shot: Ariya Jutanugarn - Primo Dicembre 2019 - Ariya Jutanugarn è una golfista thailandese, la prima golfista, uomo o donna, a vincere un major

Stand-up comedy

Tiffany Haddish: Black Mitzvah - 3 Dicembre 2019 - Tiffany Haddish presenta uno speciale in cui canta, balla e riflette sulla lunga strada che l'ha portata a essere donna.

Magic For Humans (Stagione 2) - 4 Dicembre 2019 - Justin Willman passa dallo stupire la gente per strada all'escogitare elaborati giochi di prestigio.

Astronomy Club: The Sketch Show (Stagione 1) - 6 Dicembre 2019 - La prima compagnia afroamericana alla Upright Citizens Brigade, scatena il suo umorismo intelligente e stravagante.

Glow Up (Stagione 1) - 6 Dicembre 2019 - Aspiranti truccatori si cimentano in sfide a colpi di colore per conquistare un'opportunità di carriera.

Amit Tandon: Family Tandoncies - 9 Dicembre 2019 - Dal matrimonio come tomba dell'amore alle ingiustizie che affrontano i genitori di oggi.

Michelle Wolf: Joke Show - 10 Dicembre 2019 - La comica affronta l'aggressività sui social, i massaggi, le nascite, il femminismo e altro ancora.

Jack Whitehall: Christmas With My Father - 12 Dicembre 2019 - Jack cerca di trasmettere lo spirito delle feste al suo burbero padre.

Ronny Chieng: Asian Comedian Destroys America - 17 Dicembre 2019 - Ronny sale sul palco per uno speciale comico originale.

John Mulaney & The Sack Lunch Bunch - 24 Dicembre 2019 -John Mulaney si diverte ad affrontare temi da adulti con un gruppo di simpaticissimi bambini.

- 24 Dicembre 2019 -John Mulaney si diverte ad affrontare temi da adulti con un gruppo di simpaticissimi bambini. Terrace House: Tokyo 2019-2020 (Stagione 1) - 24 Dicembre 2019 - A Tokyo sei estranei condividono una casa stupenda cercando l'amore mentre vivono sotto lo stesso tetto

Anime e animazione