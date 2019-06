Richard Jewell: Paul Walter Hauser star del nuovo film di Clint Eastwood

Paul Walter Hauser sarà il protagonista di Richard Jewell, nuovo film diretto da Clint Eastwood e prodotto da Warner Bros.

Il progetto è ispirato alla storia vera dell'addetto alla sicurezza la cui vita è stata stravolta dalle indagini relative all'attacco terroristico avvenuto durante le Olimpiadi di Atlanta nel 1996.

Richard Jewell sarà il primo ruolo da protagonista dell'attore dopo aver recitato in film apprezzati come BlacKkKlansman e Tonya. Il lungometraggio diretto da Clint Eastwood mostrerà quindi Paul Walter Hauser nella parte dell'uomo che aveva trovato uno zaino sospetto nell'area dei giochi olimpici, allontanando le persone presenti e salvando la vita di molte di loro. In un secondo momento Jewell è stato però considerato un sospetto, venendo totalmente escluso da ogni possibile coinvolgimento tre mesi dopo. Il periodo di tempo trascorso subendo l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica ha avuto tuttavia delle conseguenze sulla mente e sul fisico dell'uomo. Richard, dopo la fine delle indagini dell'FBI, è diventato un poliziotto ed è morto nel 2007 a causa di un infarto, a soli 44 anni.

Sam Rockwell farà parte del cast con il ruolo dell'avvocato dell'addetto alla sicurezza.

La sceneggiatura del film è stata firmata da Billy Ray e tra i produttori ci sono anche Jonah Hill e Leonardo DiCaprio.

