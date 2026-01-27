James Van Der Beek, una star Marvel sta raccogliendo fondi per l'attore malato di cancro

Paul Walter Hauser ha in programma di collaborare con Cameo e di organizzare un'asta di "oggetti personali e autografi di amici famosi" per raccogliere fondi a favore della star di Dawson's Creek.

Paul Walter Hauser sta collaborando con Cameo nella speranza di raccogliere fondi per James Van Der Beek, icona di Dawson's Creek, che ha recentemente rivelato di aver messo all'asta alcuni cimeli dei suoi ruoli più famosi per pagare le cure contro il cancro.

Van Der Beek ha annunciato nel novembre 2024 di essere stato colpito da un cancro al colon-retto al terzo stadio. "James Van Der Beek ha iniziato a vendere i suoi vecchi oggetti di scena per pagare le cure contro il cancro al colon-retto, e questo non mi è piaciuto", ha scritto Hauser, recentemente apparso ne I Fantastici 4: Gli Inizi, nel suo post su Instagram in cui annunciava la sua iniziativa.

"Sono un attore e padre di tre figli, e vorrei che un giorno ereditassero i miei oggetti personali, il mio guardaroba e i miei cimeli. Non vorrei mettere all'asta una maglietta degli Stingray o una sceneggiatura della Marvel per pagare le cure".

Richard Jewell: Paul Walter Hauser in una scena del film

L'obiettivo dell'iniziativa di Paul Walter Hauser

Hauser ha poi aggiunto di sperare di raccogliere 20.000 dollari entro il 1° marzo attraverso i video registrati su Cameo, e che ha anche in programma di organizzare un'asta per continuare a sostenere "un collega attore, padre e marito che negli ultimi due anni ha dovuto affrontare una serie di eventi dolorosi". Gli oggetti all'asta includeranno "oggetti personali e autografi di amici famosi (Josh Gad, Becky Lynch, Jimmy Kimmel e molti altri)", secondo quanto riferito dall'attore.

L'attore ha anche stoppato chiunque potesse mettere in discussione questa improvvisa iniziativa filantropica. "Prima che i troll di Internet arrivino per chiedermi perché ho scelto di raccogliere fondi per questo e non per qualcosa che ritengono degno del loro tempo/impegno/finanziamento, sappiate che ho fatto cabaret per la Relay for Life's Cancer Charity Walk, ho donato i miei guadagni a organizzazioni come Smile Train e Neighborly e recentemente ho contribuito a raccogliere oltre 100.000 dollari per ServeLA grazie alla mia partecipazione a Celebrity Wheel of Fortune", ha scritto.

Hauser ha concluso: "Mi sto solo armando di fatti e ricevute. Mi è sempre piaciuto James Van Der Beek e mi sembra davvero un bravo ragazzo. Aiutiamolo in questo momento difficile. Pregate per Beek!".

James Van Der Beek ospite del Megacon Genova

Quali sono le condizioni di salute di James Van Der Beek?

Non è chiaro se Van Der Beek sia a conoscenza della campagna di Hauser. A dicembre, l'attore aveva condiviso un aggiornamento sulle sue condizioni di salute in un'intervista con Today: "Nei momenti di solitudine, ovviamente, crollo, ho paura e mi sento debole. Ma fa tutto parte del percorso. La parte più difficile è stata la pazienza che questo ha richiesto, perché, ad esempio, faccio un programma e poi non riesco a portarlo a termine".

Van Der Beek ha continuato: "È stato un percorso più lungo di quanto avessi mai immaginato. Mi ha richiesto più di quanto pensassi: più pazienza, più disciplina, più forza di quanta pensassi di avere. Sapevo di essere forte, ma non sapevo di essere così forte. Ma mi sento bene".