Ricchi a tutti i costi: Christian De Sica e Angela Finocchiaro killer da strapazzo nel trailer del sequel

Netflix ha diffuso in streaming il trailer di Ricchi a tutti i costi, sequel di Natale a tutti i costi che vedrà ancora una volta protagonisti Christian De Sica e Angela Finocchiaro.

Il film, ancora una volta scritto e diretto da Giovanni Bognetti, uscirà su Netflix il 4 giugno. Dharma Mangia Woods e Claudio Colica torneranno nei panni dei figli ingrati e menefreghisti del primo film, insieme a Fioretta Mari, questa volta accompagnata da Ninni Bruschetta. Con loro anche Fernando Albizu, Irma Carolina Di Monte, Teresa Piergentili e Darko Perić.

Ricchi a tutti i costi, la trama del sequel

Dopo il successo di Natale a tutti i costi, la famiglia Delle Fave parte per una nuova avventura a Minorca. L'obiettivo è proteggere la nonna (e la sua ricca eredità) dalle grinfie del viscido Nunzio, che ha sedotto l'anziana donna e ha in programma di sposarla, portarla con sé in Sud America e, probabilmente, farla sparire il qualche recondito anfratto del Rio delle Amazzoni. Anna trascina marito e figli in un folle piano: uccidere il futuro sposo a pochi giorni dalle nozze, per salvare la madre. Tra liti in famiglia, vecchi dissapori e tragedie sfiorate, i killer improvvisati scopriranno ancora una volta che il vero tesoro è essere una famiglia.

L'appuntamento è quindi fissato per il prossimo 4 giugno sulla piattaforma. Di recente abbiamo potuto apprezzare Christian De Sica nell'ultimo film di Paolo Virzì, Un altro Ferragosto, e nel film indipendente I limoni d'inverno di Caterina Carone. Di seguito il poster di Ricchi a tutti i costi.