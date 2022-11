Natale a tutti i costi, Christian De Sica e Angela Finocchiaro nel trailer del nuovo cinepanettone Netflix

Natale a tutti i costi, la nuova commedia delle feste di Christian De Sica, arriverà a dicembre su Netflix, e ora possiamo dare un'occhiata al suo primo trailer. Nel cast del film anche Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods e Claudio Colica.

I film di Natale sono parte della cultura italiana (solitamente con la particolare declinazione di "cinepanettone") e di certo non poteva mancare all'appello la nuova pellicola di uno dei veterani del cinema natalizio, Christian De Sica.

Questa volta però l'attore, assieme ad Angela Finocchiaro che ne interpreta la moglie, ha scelto Netflix per farci gli auguri, in un film scritto e diretto da Giovanni Bognetti (Il Mammone, I babysitter), di cui è da poco stato diffuso un primo trailer.

Christian De Sica: "Aurelio De Laurentis comprò il Napoli con l'incasso di Natale sul Nilo"

Come recita la sinossi ufficiale del film: "Quanto pagheresti per avere tutta la famiglia riunita per il pranzo di Natale? Christian De Sica e Angela Finocchiaro sono due genitori disposti a pagare qualsiasi prezzo, inclusa una grossa bugia che si traduce in drammi e caos per l'intera famiglia".

Tra gli interpreti della pellicola, oltre a quelli già menzionati, troviamo anche Fioretta Mari, Francesco Marioni, Iaia Forte e Alessandro Betti.

Natale A Tutti I Costi sarà disponibile dal 19 dicembre su Netflix.