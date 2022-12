Natale a tutti i costi, intervista al cast: “Una commedia gentile che vi farà divertire!”

Una famiglia, i figli che crescono (e spariscono) e una finta eredità milionaria. Se cercate una commedia garbata, divertente e intelligente allora non perdete Natale a tutti i costi diretta da Giovanni Bognetti e interpretata da Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods e Claudio Colica. Disponibile su Netflix, il film racconta di Alessandra e Emilio che, dopo aver abbandonato il nido, spariscono dal loro universo famigliare. Poche telefonate, compleanni saltati e un Natale festeggiato ognuno a casa propria. I genitori, Carlo e Anna, arrabbiati e amareggiati, escogitano un piano: fingere di aver ricevuto un'eredità di ben sei milioni. Una menzogna vera e propria, ma che farà tornare a casa Alessandra e Emilio.

Natale a tutti i costi: una scena del film

Si ride, si sorride e ci sono anche diversi spunti di riflessione, tra cui quello di una disconnessione emozionale che oggi ci rende tutti più scostanti. "Non parliamo più perché stiamo tutti col il telefono!", ci dice Christian De Sica nella nostra video intervista, "Pensa, mi arrabbio a tavola con i miei figli che tirano fuori gli smartphone... anche se lo faccio anche io. In fondo siamo attori, parliamo e parliamo... In famiglia tendiamo a non parlare così tanto poi".

Natale a tutti i costi, Christian De Sica e Angela Finocchiaro nel trailer del nuovo cinepanettone Netflix

Video intervista a Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods e Claudio Colica

Se si parla poco, si parla pochissimo in famiglia, come vediamo in Natale a Tutti i Costi. "Tra famigliari tendiamo a non parlare o a dire la verità perché hai paura di incrinare rapporti che, teoricamente, dovrebbero durare tutta la vita", spiega invece Claudio Colica. "Non sono una chiacchierona, e non sono un esempio quando si parla di discussioni", racconta Angela Finocchiaro, "I miei figli spaziano durante i discorsi, mentre io resto più su altri argomenti. Ma il trucco è saperli prendere nel momento giusto...". Dello stesso pensiero, Dharma Mangia Woods, che nel film dimostra di avere una certa verve comica. "La mia famiglia c'è, e non sento il bisogno di nutrire troppo il rapporto. Poi magari in alcuni momenti tiro fuori alcune cose. Ecco, pochi dialoghi ma buoni..."

Una grande unione, tra sorrisi e caldo asfissiante...

Tra i plus assoluti di Natale a tutti i costi c'è l'umorismo di Christian De Sica, che scherza - in modo gentile - con gli archetipi farseschi dei suoi personaggi da cinepanettone. "Questa è una commedia, quelle erano delle farse", spiega l'attore, "Sono sempre Christian, alla fine. Abbiamo fatto un film garbato. Poi oggi se sei scorretto passi i guai... Devo dire che abbiamo girato con un caldo pazzesco, ed eravamo con i cappotti. Ma sono contento, perché è stato bello tornare a lavorare con Angela, e poi ho scoperto Claudio Colica e Dharma Mangia Woods. Grandi interpreti e bellissime persone". Un unione che traspare poi nel risultato finale, tra coesione e coinvolgimento. "Con De Sica ci sono cresciuto, e fare suo figlio è stato qualcosa di davvero naturale!", scherza Claudio Colica. Sulla medesima linea c'è Dharma Mangia Woods: "Ho sentito fiducia, ammirazione, amore. Si è creato un rapporto famigliare, e il rapporto tra me e Claudio Colica è stato lo stesso che avevamo sul set... tra odio e amore!"