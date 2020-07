Riccardo Scamarcio: è nata la figlia dell'attore, Laura Chiatti: "Sono sicura che impazzirà"

Riccardo Scamarcio è tre metri sopra il cielo: l'attore è diventato per la prima volta padre di una bambina nata dalla sua relazione con la produttrice Angharad Wood. La nascita della figlia di Riccardo è stata salutata da Laura Chiatti con un pensiero dedicato al neo padre e collega dalle pagine di Chi.

L'attore pugliese è uno dei vip più attenti alla privacy: dopo la fine della storia tra Riccardo Scamarcio e Valeria Golino, il protagonista di Romanzo Criminale si è legato sentimentalmente alla produttrice Angharad Wood, ma non ha mai voluto rilasciare dichiarazioni. È stato il settimanale Diva e Donna a scoprire che l'attore stava per avere il primo figlio. Alcune settimane fa infatti, sul giornale sono apparse alcune immagini di Angharad col pancione della dolce attesa.

Lo stesso settimanale ha fotografato Scamarcio insieme a suo fratello e Angharad Wood fuori dalla clinica dove la produttrice si stava recendo a partorire la bambina. Laura Chiatti, amica storica di Riccardo e co-star di Ho voglia di te, intervistata da Chi, ha detto "Sono sicura che impazzirà. Ci conosciamo da 20 anni, siamo come fratelli, ha un'anima profonda. Sono felice per lui, sarà un padre pazzesco", dando una conferma indiretta dell'arrivo del fiocco rosa in casa Scamarcio. Non è escluso che Riccardo possa aver sposato in gran segreto la sua compagna: Angharad infatti indossa un anello che non è sfuggito agli sguardi più attenti.