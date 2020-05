Valeria Golino e Riccardo Scamarcio, la loro storia dagli inizi ad oggi

Valeria Golino con Riccardo Scamarcio

Valeria Golino e Riccardo Scamarcio hanno iniziato a frequentarsi nel 2006 sul set di Texas. Anche per via della differenza d'età, la loro storia d'amore è stata una delle più chiacchierate del mondo dello spettacolo. Ecco le tappe fondamentali della loro relazione dall'incontro al matrimonio mancato.

Valeria e Riccardo, le loro carriere da Hollywood... a Tre metri sopra il cielo

Valeria Golino con Tom Cruise nel film Rain Man

Valeria Golino ottiene il suo primo successo con Storia d'amore per cui riceve alla Mostra del cinema di Venezia la Coppa Volpi. È il 1986, a quell'epoca Riccardo ha solo 7 anni, nel frattempo la Golino continua a collezionare successi e candidature, da Piccoli Fuochi a la Guerra di Mario. Riccardo Scamarcio esordisce al cinema con una parte in La meglio gioventùdi Marco Tullio Giordana. Il successo però arriva nel 2004 con il personaggio di Step in Tre metri sopra il cielo.

L'incontro sul set di Texas

Le carriere di Riccardo e Valeria si incrociano sul set del film Texas di Fausto Paravidino. Dopo un anno, nel 2006, i due iniziano a fare coppia fissa. Valeria Golino e Riccardo Scamarcio diventano ben presto una delle coppie preferite dai fan e dal gossip: l'attrice napoletana è di quattordici anni più grande dell'attore pugliese. Lei è un'artista ormai affermata, lui (ancora per poco) idolo delle ragazzine grazie al film basato sul libro di Federico Moccia. Nonostante la diffidenza che li circonda il loro amore sembra essere più forte di qualsiasi convenzione. Malgrado la curiosità dei giornalisti, che li paragonano ad Angelina Jolie e Brad Pitt, la coppia è gelosissima della sua privacy. Nel corso degli anni recitano insieme in L'uomo nero di Sergio Rubini, Miele (esordio alla regia di Golino), i Villeggianti di Valeria Bruni Tedeschi ed Euforia ancora di Valeria Golino. Nel 2015 sfilano per l'ultima volta come coppia su un red carpet, siamo a Venezia e Valeria Golino vince per la seconda volta la Coppa Volpi.

Dal matrimonio mancato alla rottura

Riccardo Scamarcio sposo nel film Magari, con lui Alba Rohrwacher

Nel febbraio del 2015, al comune di Andria città natale dell'attore, sono affisse le pubblicazioni che annunciano il matrimonio della coppia. Anche questo aspetto della loro vita non è mai stato chiarito, Valeria in un'intervista disse: "ci siamo informati su come si fa a sposarsi, su quali carte bisogna prendere, e l'abbiamo fatto. Non avevamo una data e non avevamo neppur ben realizzato che quel passo avrebbe portato alle pubblicazioni. Era, appunto, un passo, il primo. E poi, per quanto possa sembrare assurdo, non abbiamo avuto il tempo".

Una fortissima delusione sentimentale

La loro storia d'amore finisce improvvisamente nel 2016. Valeria Golino e Riccardo Scamarcio non hanno mai voluto spiegare il motivo che li ha indotti a lasciarsi ad un passo dall'altare. L'attore pugliese al Corriere della Sera dichiarò "Qualunque cosa io dica non può essere davvero attinente con la storia d'amore che abbiamo avuto. In un'intervista, un rapporto lungo oltre dieci anni si può solo ridurre, minimizzare. Non basterebbe un giornale per esporre quella relazione, che è il mio sangue, è il mio amore. Non posso rispondere, perché ogni storia che dura tanto si basa sull'amore vero, che non ha condizioni, non è programmato. Se t'innamori di una persona, t'innamori di quella persona, sfuggi a qualunque ragionamento".

Qualche anno dopo al magazine F Valeria avrebbe detto: "è stata una fortissima delusione sentimentale, la più grande della mia vita. D'altra parte più c'è amore e più si soffre. Tutti diamo il peggio di noi stessi in certe circostanze".

Il ritorno insieme sul set di Euforia

Euforia: Valerio Mastandrea e Riccardo Scamarcio in un'immagine tratta dal film

I due tornano a lavorare insieme sul set di Euforia, il secondo come regista dell'artista napoletana. La scelta spiazza i fan che non hanno mai smesso di sperare ad un riavvicinamento della coppia, complici anche le dichiarazioni di Scamarcio a Verissimo: "Ci siamo lasciati, ma chi lo sa magari non ci si lascia mai nella vita".

In occasione della presentazione del film l'attore pugliese, intervistato da Vanity Fair disse "Quando Valeria ha scritto il film, era un momento complicato. Poi però mi ha dato il copione da vedere, per un parere, e da attore, animale, ho sentito un odore di personaggio pazzesco, lei faceva dei provini, ma questo protagonista non lo trovava. E a un certo punto mi ha chiesto: ma insomma, tu lo faresti?". Euforia viene presentato al Festival di Cannes, Valeria e Riccardo sfilano insieme sul red carpet, questa volta non come coppia, il loro sodalizio è artistico, mano nella mano si concedono ai flash dei fotografi perché, come la regista aveva detto alla rivista F: "Se vuoi bene a una persona, poi ti riconcili. Abbiamo passato anni bellissimi insieme e le rispettive famiglie fanno parte della nostra vita. Noi non solo non ci portiamo rancore, ma abbiamo addirittura fatto un film".