Riccardo Scamarcio racconta Tre metri sopra il cielo, tra emozioni e nostalgia, stasera a Il Cinema in Piazza

A 21 anni dall'usita in sala, Tre metri sopra il cielo rivive grazie a Il Cinema in Piazza e a Riccardo Scamarcio, che in questo sabato 14 giugno, alle ore 21:15, sarà a Monte Ciocci per raccontare tutte le emozioni di quel primo successo.

Tre metri sopra il cielo, un cult generazionale

Tre metri sopra il cielo: una scena del film

La storia di Tre metri sopra il cielo', bestseller di Federico Moccia, comincia nel 1992, quando nessuno voleva pubblicare quel volume che, 12 anni più tardi, sarebbe stato portato al successo sul grande schermo dal film di Luca Lucini, arrivato nelle sale nel 2004.

Ventuno anni dopo l'uscita della pellicola e la ristampa del romanzo si vedono ancora, in giro per Roma, lucchetti chiusi a sigillare un amore giovane che si vorrebbe eterno.

Il lungometraggio di Lucini rivivrà ancora una volta sul grande schermo stasera alle 21:15 a Monte Ciocci, per Il Cinema in Piazza della Fondazione Piccolo America. Con Riccardo Scamarcio - che nel ruolo del "ragazzaccio" Step divenne l'idolo delle teenager - ci saranno il regista Luca Lucini e Maria Chiara Augenti - nel film Pallina, la migliore amica di Babi (Katie Saunders), l'interesse amoroso del bel tenebroso. Insieme ripercorreranno la storia di un cult generazionale e il furore delle relazioni adolescenziali più passionali e contrastate, tra caratteri diversi e modi di vivere agli antipodi, figli di una gioventù che non aveva ancora visto le crisi economiche, i social, la pandemia e le guerre sempre più vicine.

Il dibattito sarà moderato da Maria Cafagna, giornalista e podcaster, e Stefano Monti, regista, produttore e divulgatore di cinema nelle scuole.

E dal giorno dopo, chi vorrà potrà andare a cercare ancora una volta i luoghi simbolo di quella storia, a partire da Ponte Flaminio sul quale 'Step' scrive a caratteri cubitali per Babi 'Io e te tre metri sopra il cielo'.