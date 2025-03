Riccardo Scamarcio polemico a Hot Ones Italia: "Tutti hanno vinto un David, perchè io ancora no?"

Attore internazionale, produttore e sceneggiatore, Riccardo Scamarcio è ospite della prossima puntata di "Hot Ones", il programma condotto da Alessandro Cattelan, in esclusiva su RaiPlay da venerdì 14 marzo.

Nuovo ospite di Hot Ones Italia è Riccardo Scamarcio. Attore di fama internazionale, produttore e sceneggiatore, Scamarcio sarà protagonsita della puntata rilasciata oggi, venerdì 14 marzo, su RaiPlay.

Adattamento italiano del format americano, in Hot Ones Alessandro Cattelan e i suoi ospiti mangiano alette di pollo condite con salse via via più piccanti. Mano a mano che l' "hot" delle salse aumenta, cadono anche ritrosia e diffidenza da parte dell'intervistato, con reazioni spesso divertenti e sempre imprevedibili.

Scamarcio e il David: "Lo hanno dato a tutti, perché a me no?"

Riccardo Scamarcio in Race for Glory

Scamarcio si è raccontato da un punto di vista personale e privato: il ragazzino irrequieto che andava a scuola, il suo rapporto con i premi, l'esperienza sul set con Johnny Depp e Al Pacino, la relazione con Benedetta Porcaroli.

È riguardo al David di Donatello però, che si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

L'attore ha infatti dichiarato: "Chiaramente ricevere un premio o un riconoscimento fa molto piacere. Ne ho ricevuto qualcuno anche io anche se il David, il premio più importante in Italia, non mi è mai stato ancora conferito. Credo per una coincidenza. Insomma, lo hanno vinto tutti...com'è possibile che io ancora no?".

Alessandro Cattelan gli ha allora ricordato Meryl Streep, quando diceva che aver ricevuto dieci nomination è più importante che aver vinto un Oscar. Scamarcio ha risposto: "Allora così siamo messi bene. Sono nominato spesso! Sono stato nominato prima come miglior produttore che come attore protagonista, una cosa un po' anomala. Ma sono stato molto felice di aver ricevuto quella nomination. Mi sarebbe piaciuto però vincerne una da attore".

Lavorare con Johnny Depp e Al Pacino

Modi: Riccardo Scamarcio nel film di Johnny Depp

Su Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia, il film di Johnny Depp e con Al Pacino ha invece raccontato che "È stata un'esperienza pazzesca. Abbiamo girato il film a Budapest e poi ci siamo trasferiti a Los Angeles. Un giorno dovevamo fare delle prove ma Johnny Depp non si è presentato perché si era messo a riscrivere la scena. Allora Al Pacino mi ha invitato a casa e ho passato il pomeriggio con lui, lui si è raccontato e io gli ho fatto qualche domanda. Una persona molto generosa e semplice come la sua casa che a tratti è anche umile. Mi sembrava tutto così strano, neanche nei miei più incredibili sogni avrei potuto immaginare che mi potesse capitare una cosa del genere. Ancora oggi ogni tanto ci sentiamo".

Il rapporto con la popolarità

Riccardo Scamarcio agli inizi della sua carriera

Sulla popolarità ha spiegato che "Si dà per scontato che essere famosi e avere successo faccia stare sempre bene; invece, si creano forti pressioni e se sei molto giovane, come ero io all'epoca, può diventare difficile. Ho avuto la fortuna di fare esperienze interessanti e di ritagliarmi dei luoghi e degli spazi dove poter mantenere un rapporto con le cose importanti e concrete della vita.".

Infine, com'è la convivenza con una compagna che fa lo stesso lavoro, ovvero Benedetta Porcaroli? "C'è uno scambio di opinioni e confronto... ma non ci diciamo mai se giriamo un film che all'altro non piace, perché poi sarebbe una crudeltà. Su questo è meglio mentire! Facendo poi un lavoro per cui si è sempre in giro, per stare insieme devi amarti molto, l'uno va a trovare l'altro quando è lontano, in qualche modo lo rincorre. Quando giriamo infatti siamo fuori dalle sei alle dieci settimane, anche se questo dipende molto dai film; le possibilità di evadere dalla relazione diventano quasi la normalità, ma se uno sta insieme e la relazione dura significa che c'è qualcosa di più importante che non si mette in discussione".

L'ultimo film di Riccardo Scamarcio è La storia di Amanda e di come mi ha rovinato la vita, in uscita il 20 marzo: "Il mio personaggio è indolente. Suo padre è un eroe che ha salvato dei bambini in un incendio ma che poi è morto, lui invece è un insegnante un po' dimesso che pensa di essere anche un po' vigliacco".

Hot Ones è una produzione Palomar, a Mediawan Company, in collaborazione con Rai Contenuti Digitali e Transmediali, condotto da Alessandro Cattelan.