Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl nel trailer di Race For Glory: Audi vs Lancia

La rivalità tra Audi e Lancia nel trailer di Race For Glory: Audi vs Lancia, pellicola di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl.

"Non puoi batterli con un'auto normale." "Sì, possiamo... se la guidi." Questo è uno degli scambi di battute presenti in Race For Glory: Audi vs Lancia, precedentemente noto come 2 Win, nuova pellicola ambientata nel mondo dell'industria automobilistica in arrivo il 29 febbraio con Medusa. Al momento è stato svelato da Lionsgate il trailer del film diretto dall'italiano Stefano Mordini, coproduzione Italia/Regno Unito/Irlanda.

Oltre a essere uno dei protagonisti assieme al tedesco Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio figura in veste di co-sceneggiatore e produttore. Ispirato alla vera storia della rivalità tra Germania (Audi) e Italia (Lancia) ai Campionati del mondo di rally del 1983, Race For Glory vede Scamarcio nei panni del pilota di rally Cesare Fiorio, Volker Bruch nei panni del campione di corse Walter Röhrl, con Katie Clarkson-Hill, Esther Garrel, Giorgio Montanini, Gianmaria Martini, Haley Bennett e Daniel Brühl nei panni dell'ingegnere tedesco Roland Gumpert, fondatore della casa automobilistica sportiva Apollo Automobil.

Primi dettagli su Race For Glory: Audi vs Lancia

Race For Glory: Audi vs Lancia è stato girato in Germania, Gran Bretagna e in Italia. In particolare, nel nostro paese le riprese sono avvenute nel 2022 a Sanremo. Ispirato agli eventi reali intorno ai leggendari Campionati del mondo di rally del 1983, il film cattura l'intensa rivalità tra Germania (Audi) e Italia (Lancia). È una vera storia di David contro Golia in cui il bagliore, l'estro e l'immaginazione italiani combattono contro l'abilità ingegneristica e la perfezione dei tedeschi in una corsa verso il traguardo.

Contro il formidabile rivale Roland Gumpert (Brühl) e il suo superiore del team Audi (Michele Mouton), il Team Manager Lancia Cesare Fiorio (Scamarcio) deve affrontare una sconfitta certa nei Campionati del Mondo di rally 1983. Ma l'ingegno e l'astuzia di Fiorio sono all'altezza della sfida e si mette a cercare di sottrarre loro la vittoria. Come ogni buona rapina, Fiorio mette insieme una squadra insolita, tra cui Jane McCoy, il medico di squadra e nutrizionista che diventa un ostacolo necessario contro la spavalderia di Cesare. Il colpo di fortuna di Cesare arriva quando convince il pilota Walter Rohl (Bruch) a guidare per la Lancia, ma il problema è che Röhl gareggerà solo nelle gare che gli piacciono. Usando ogni trucco a sua disposizione e piegando le regole mentre procede, Fiorio si addentra in territori pericolosi dentro e fuori pista, tutto per soddisfare la sua sconsiderata voglia di vincere.