Ricatto d'amore, Malin Åkerman pazza di Betty White: "Diceva solo parolacce e ci metteva a nostro agio"

La star di Watchmen ha raccontato l'esilarante esperienza vissuta sul set della commedia romantica con Sandra Bullock e Ryan Reynolds.

Malin Åkerman ha rilasciato di recente una video intervista nella quale ha esternato alcuni ricordi affettuosi legati al set di Ricatto d'amore, commedia romantica del 2009 con Sandra Bullock e Ryan Reynolds.

L'attrice si è soffermata soprattutto sulla veterana dello schermo, Betty White, che partecipò al film nel ruolo della nonna del protagonista maschile Andrew (Reynolds) mentre Åkerman era la sua ex fidanzata.

L'esilarante aneddoto su Betty White in Ricatto d'amore

"Ricatto d'amore è stato meraviglioso" ha dichiarato l'attrice "Betty White era una leggenda. Lo è ancora. Il primo giorno, entrando nella roulotte di trucco e parrucco, cercavo di comportarmi nel modo più educato possibile".

Sandra Bullock e Betty White in una scena di Ricatto d'amore

La star de Lo spaccacuori ha confessato in che modo White metteva il cast a proprio agio: "Dopo cinque minuti, la quantità di parolacce che usciva dalla bocca di quella donna ha messo tutti completamente a proprio agio. Era una delle persone più adorabili di sempre. E divertente da morire, proprio come avrebbe detto lei".

Il linguaggio colorito di Betty White ricordato da altre star

L'abitudine di Betty White a dire parolacce sul set è stata ricordata nel tempo anche da altre star che hanno lavorato insieme all'attrice, scomparsa nel 2021: "Abbiamo girato questo film 12 anni fa" scrisse Ryan Reynolds anni fa su Instagram nel giorno del compleanno dell'attrice "Betty compie 99 anni oggi. Ma resta al 100% la persona più divertente del pianeta".

Anche David Boreanaz, star di Bones, ha ricordato il linguaggio colorito di White: "Ha salutato tutti, poi si è avvicinata a Emily [Deschanel] dicendo: 'Che bello vederti, sei così carina'. Poi mi guarda e dice: 'Voglio scoparti! Voglio scoparti!'" ricordò l'attore in lacrime dalle risate.

Betty White è scomparsa a quasi 100 anni ed è famosa soprattutto per le sue partecipazioni alle serie tv, che spesso l'attrice ammetteva di preferire ai film perché meno ripetitive da girare.