Betty White è morta: l'icona della tv e star di Cuori senza età aveva 99 anni

Betty White è morta all'età di 99 anni nella giornata di venerdì 31 dicembre 2021. La star di Cuori senza età stava per festeggiare il suo centesimo compleanno e il decesso, secondo quanto confermato al sito TMZ, è avvenuto nella sua casa di Los Angeles.

Betty White in una scena di Hot in Cleveland

Il 17 gennaio 2022 Betty White era pronta a celebrare l'importante traguardo dei cento anni di vita e recentemente l'icona della tv aveva dichiarato a People di sentirsi fortunata perché era in buona salute e si sentiva bene nonostante l'età avanzata.

La leggendaria attrice, produttrice a animalista era nata a Oak Park, Illinois, ed era diventata famosa in tutto il mondo per aver interpretato Sue Ann Nivens in The Mary Tyler Moore Show, andato in onda dal 1973 al 1977, e soprattutto l'amata Rose Nylund nella serie Cuori senza età, cult televisivo trasmesso negli Stati Uniti dal 1985 al 1992 e che aveva dato vita anche a uno spinoff.

Il suo agente Jeff Witjas ha confermato la triste notizia dichiarando: "Anche se stava per compiere 100 anni, pensavo che Betty sarebbe vissuta per sempre. Mi mancherà terribilmente e lo stesso accadrà per il mondo degli animali che amava così tanto. Non penso che Betty abbia mai temuto la morte perché ha sempre voluto essere insieme all'amato marito Allen Ludden. Credeva che si sarebbe riunita con lui".

Betty White aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo ello spettacolo dopo il liceo e aveva poi deciso di mettere da parte le sue aspirazioni per diventare una volontaria durante la seconda Guerra Mondiale, trasportando viveri e aiutando i militari che stavano per partire ad affrontare con un po' di leggerezza la situazione recitando e ballando per loro. Nel 1945 Betty aveva sposato il pilota Dick Barker e si era trasferita in Ohio, dove aveva vissuto per un breve tempo in una fattoria. Il matrimonio era durato però solo 8 mesi e la futura star era quindi tornata in California iniziando a ottenere dei lavori in radio perché considerata poco fotogenica.

Nel 1947 aveva poi sposato l'agente Lane Allen, da cui aveva divorziato dopo 2 anni perché le aveva chiesto di lasciare il mondo dello spettacolo. Nel 1949 Betty aveva iniziato il suo lavoro nello show Hollywood on Television accanto ad Al Jarvis, conquistando la sua prima nomination agli Emmy nel 1951 e, successivamente, ritrovandosi da sola alla conduzione diventando la prima donna ad avere uno show tutto per sé.

White era diventata produttrice in occasione della serie Life With Elizabeth, di cui era la star, chiedendo inoltre la presenza di una donna alla regia dello show. La sua influenza in quegli anni le aveva persino permesso di ingaggiare l'afroamericano Arthur Duncan per lavorare nel suo programma The Betty White Show, presenza che aveva difeso con fermezza nonostante le critiche ricevute.

Nel 1961 Betty aveva incontrato Allen Ludden, l'amore della sua vita, durante una partecipazione allo show Password di cui era un'ospite. Due anni dopo la coppia si era sposata e il legame si è interrotto solo nel 1981 a causa del cancro che ha portato alla morte prematura del conduttore televisivo.

La carriera dell'attrice aveva preso una svolta definitiva nel 1973 grazie a The Mary Tyler Moore Show che le ha fatto conquistare numerosi riconoscimenti, e nel 1985 era stato poi il turno della serie cult Cuori senza età. Tra gli show in cui ha recitato ci sono anche Hot in Cleveland e soap opera come Beautiful. Nella sua lunga carriera la star ha conquistato 8 Emmy, di cui un premio alla carriera.

Nel settore cinematografico Betty White ha recitato in film come Advise & Consent, The Story of Us, Lake Placid, Bringing Down The House, The Proposal e ha dato voce ad alcuni personaggi dei film animati The Lorax e Toy Story 4.