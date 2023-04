Ricatto d'amore, trama e cast del film con Sandra Bullock e Ryan Reynolds, stasera su Rai 1

Spazio al romanticismo con Ricatto d'amore, il film che stasera 5 aprile Rai 1 propone ai suoi spettatori in prima serata. La pellicola, diretta da Anne Fletche, è del 2009 ed ha come protagonista femminile Sandra Bullock. L'artista, grazie a questo lungometraggio, ha ricevuto la nomination a migliore attrice in un film commedia o musicale ai Golden Globe 2010. Ecco la trama, il cast e il trailer della pellicola.

Sandra Bullock e Ryan Reynolds in una scena della commedia Ricatto d'amore

Ricatto d'amore: Trama

Nel timore di essere deportata nella sua terra natale, il Canada, la potentissima dirigente editoriale Margaret dichiara di essere fidanzata con il suo assistente Andrew, che non sospetta nulla e che lei ha tormentato per anni. Lui accetta di partecipare all'imbroglio, ma pone delle condizioni.

Una spiritosa immagine di Oscar Nunez e Sandra Bullock nel film Ricatto d'amore

L'improbabile coppia si dirige in Alaska per incontrare la bizzarra famiglia dell'assistente, una situazione che mette in crisi la donna, abituata a tenere sempre tutto sotto controllo. Con un matrimonio in vista e un ufficiale del servizio immigrazione alle calcagna, Margaret e Andrew giurano con riluttanza di rimanere fedeli al piano, nonostante le conseguenze imprevedibili che potrebbe avere.

Ricatto d'amore: Interpreti e personaggi