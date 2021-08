Ricatto d'amore: Sandra Bullock e Ryan Reynolds, l'imbarazzo per la scena di nudo

Sandra Bullock e Ryan Reynolds, protagonisti di Ricatto d'amore, hanno parlato della scena di nudo del film, spiegando che inizialmente si sono sentiti in imbarazzo a girarla ma aggiungendo anche che poi, dopo averla provata più volte, hanno imparato a sentirsi meno a disagio sul set.

Sono trascorsi esattamente dodici anni dal debutto di Ricatto d'amore nelle sale cinematografiche. Il film diretto da Anne Fletcher (Step Up, 27 volte in bianco) ha riunito sul grande schermo la coppia composta da Sandra Bullock e Ryan Reynolds. Una commedia leggera, in grado di collezionare numerose candidature per importanti riconoscimenti internazionali e che ha permesso a Sandra Bullock di conquistare la nomination al Golden Globe come Miglior attrice in un film commedia o musicale (quell'anno vinse Meryl Streep per Julie & Julia).

Il film racconta la storia di Margaret (Sandra Bullock), un'editrice di successo che si ritrova improvvisamente a fare i conti con la minaccia di deportazione dal Canada. Questo rischio la porta ad avvicinarsi al suo assistente, Andrew (Ryan Reynolds), dando vita ad una lunga serie di situazioni divertenti e imbarazzanti. A proposito della scena di nudo presente nel film, Sandra Bullock e Ryan Reynolds hanno ammesso che inizialmente si sentivano a disagio nel girarla. Tuttavia, entrambi hanno affermato che, man mano che provavano, si sentivano sempre più a proprio agio, nonostante a volte la loro protezione cadesse.

Bullock ha detto a Entertainment Tonight che non ha problemi con la nudità. "Questo film ha bisogno della mia nudità per essere divertente". Dopo la premiere del film, Sandra Bullock ha detto, scherzando, che Ricatto d'amore ha ottenuto un successo così grande al botteghino proprio perché c'era una scena di lei nuda. "Sarò nuda in ogni singolo film. Riesci a immaginarmi a 70 anni? Zac Efron che fa un grande film, ed eccomi che corro nuda sullo sfondo. Avanti e indietro finché qualcuno non se ne accorge. Grandi incassi. Mi vorranno tutti nel loro film". L'attrice ha infine notato che la nudità funziona meglio al botteghino quando è solo per ridere. "Se sei nudo e stai cercando di essere sexy, non guadagni davvero tanto quanto invece guadagneresti se fossi nudo e fossi divertente", ha spiegato Bullock, citando un attore da considerare come un maestro in questo senso: "Will Ferrell se ne occupa da un po' di tempo. Hai notato come si cala i pantaloni in ogni singolo film? Lo farò d'ora in poi. Film d'azione, tutta nuda!".