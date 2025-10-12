Rian Johnson si prende una pausa da Knives Out: in arrivo una nuova sceneggiatura originale

Rian Johnson ha dichiarato di volersi prendere una pausa dal franchise Knives Out ma ammette di essere comunque pieno di energia all'idea di tornare in futuro a dirigere la saga Netflix.

Nel frattempo, il regista si dedicherà ad una nuova sceneggiatura originale. Impegnato a Londra nella promozione del terzo capitolo di Knives Out, Wake Up Dead Man, Johnson si è soffermato sui suoi progetti per il futuro.

Arrivederci, Knives Out

Nell'intervista, Rian Johnson ha spiegato: "Sto scrivendo proprio ora, [ma] non si tratta di uno di questi film [Knives Out]. È qualcosa di completamente diverso, un progetto originale" ha spiegato il regista "In realtà mi sento molto energico dopo aver realizzato quest'ultimo [Wake Up Dead Man], ma sono tre di fila. Probabilmente è salutare vedere anche altre persone".

Il cast principale in Knives Out 3

Rian Johnson non ha specificato se si tratterà di un film realizzato con Netflix, visto che il precedente accordo con lo streamer riguardava soltanto i film del franchise Knives Out.

Wake Up Dead Man è un ritorno al classico giallo

Durante la presentazione, il regista ha parlato di Wake Up Dead Man come di un ritorno alle origini: "La realtà di questo film è che ha una struttura quasi più tradizionale da giallo classico" ha spiegato "È così che funzionano la maggior parte dei libri di Agatha Christie: nel primo atto si incontrano tutti i sospettati, si incontra il protagonista, che non è il detective, poi avviene l'omicidio, e il detective entra in scena".

Nel terzo film di Knives Out, Benoit Blanc (Daniel Craig), affronta un mistero decisamente più cupo rispetto ai film precedenti con elementi religiosi e influenze gotiche ispirate alle opere classiche di Edgar Allan Poe.

Nel cast del film, oltre a Daniel Craig nel ruolo di Benoit Blanc, anche Cailee Spaeny, Andrew Scott, Jeremy Renner, Mila Kunis, Thomas Haden Church, Glenn Close e Josh Brolin.