Revival: Mike Flanagan svela che il film tratto dal libro di Stephen King non verrà realizzato

Revival, il romanzo scritto da Stephen King, non diventerà un film: Mike Flanagan ha aggiornato i fan sul progetto che era in fase di sviluppo per Warner Bros.

Il filmmaker avrebbe dovuto essere coinvolto come sceneggiatore e potenzialmente regista dell'adattamento per il grande schermo dopo l'abbandono del progetto che era stato ideato per Universal Pictures con l'appoggio di Josh Boone.

Mike Flanagan ha scritto online, rispondendo a una domanda posta su Twitter riguardante il film tratto da Revival: "Tristemente non ci sarà il film. Quel progetto non andrà avanti sfortunatamente. Reveal e Midnight Mass coinvolgono entrambi dei preti, Midnight Mass è stato ideato vari anni prima che Revival venisse pubblicato e le somiglianze si fermano a quel dettaglio. Davvero vorrei poterli realizzare tutti e due".

Il filmmaker aveva rivelato a The Kingcast che la prima bozza della sceneggiatura era stata completata nel mese di luglio e per ora non è stato spiegato il motivo per cui il progetto è stato abbandonato.

Il romanzo di Stephen King aveva al centro della trama il rapporto tra una musicista dipendente dall'eroina e un guaritore che ha dei progetti segreti. Il religioso è ossessionato dall'idea di trovare un modo per comunicare con la moglie e il figlio che sono morti, ma la situazione prende una svolta horror.

L'adattamento di Revival avrebbe dovuto essere prodotto da Flanagan in collaborazione con Trevor Macy.